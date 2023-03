What We Do In The Shadows: dove vedere la stagione 4 con 2 mesi gratis

Se vuoi vedere in esclusiva streaming What We Do In The Shadows 4 devi abbonarti a Disney+. Infatti la nuova stagione, con i nuovi episodi, sarà disponibile da domani, mercoledì 22 marzo 2023, sulla famosa piattaforma live e on demand. Attiva subito il piano annuale e ricevi 2 mesi gratis di abbonamento.

Praticamente, grazie a questa interessante e conveniente promozione, ottieni accesso a tutti i suoi contenuti in esclusiva per 12 mesi al prezzo di 10. Non è fantastico tutto questo? E con il Parental Control potrai dormire sonni tranquilli con la sicurezza che i più piccoli avranno accesso solo ai contenuti adatti alla loro età.

Perciò non perdere un’occasione incredibile per vedere in esclusiva What We Do In The Shadows 4 su Disney+. Questa è la casa di Disney, Pixar, Star Wars, Marvel, Star e National Geographic. Inoltre, tra poco farà il suo debutto anche Italia’s Got Talent. Una novità pazzesca che arricchirà ulteriormente il palinsesto di questa soluzione streaming.

What We Do In The Shadows: trama e nuovi episodi

I nuovi episodi di What We Do In The Shadows approderanno domani su Disney+. Perciò non perdere questa occasione. Attiva ora il tuo abbonamento annuale con 2 mesi gratis in regalo. Potrai gustarti tutti i contenuti della piattaforma con un accesso di 12 mesi al prezzo di 10. Ecco la sinossi ufficiale della serie TV in arrivo:

Ispirato all’omonimo film di Jemaine Clement e Taika Waititi, è un falso documentario che narra la vita quotidiana, o meglio notturna, di quattro vampiri che vivono insieme da centinaia di anni a Staten Island. In seguito a un’inaspettata visita da parte del loro padrone e signore oscuro, i vampiri ricordano il compito che era stato loro assegnato da più di un secolo prima, quando sono arrivati a New York, ovvero il dominio totale e completo del Nuovo Mondo. Ma qual è il modo migliore per ottenere tale dominio? La troupe li accompagna alla ricerca della risposta.

Goditi ogni singolo episodio anche quando sei all’estero. Puoi guardare in streaming i contenuti Disney+ disponibili nel Paese o nella zona geografica in cui si trovano. Per assicurarti di poter guardare i tuoi film e show preferiti quando sei in viaggio ti consigliamo di scaricarli sul tuo dispositivo. Se vivi nell’Unione Europea puoi accedere alla versione disponibile nel tuo Paese di residenza mentre viaggi all’interno degli stati membri dell’UE, in Norvegia, Liechtenstein e Islanda.

Molti dei contenuti sono disponibili ovunque, ma potrebbero esserci piccole differenze a seconda del Paese o della zona geografica da cui accedi alla piattaforma. Pertanto, alcuni titoli potrebbero non essere disponibili allo streaming.

