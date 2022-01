Weekend LG Unieuro: offerte pazzesche sulle migliori smart TV

Il nuovo digitale terrestre sta arrivando, ma anche l'era dello streaming avanza, un nuovo modo di guardare i propri programmi, film e serie TV preferiti quando vuoi. Perché non approfittare delle offerte pazzesche che ti sta riservando Unieuro con Weekend LG, l'ultima iniziativa vincente! Acquisti le migliori smart TV a prezzi davvero scontati fino al 37%. Come questa fantastica LG OLED TV 55″ Serie A16 tua a soli 999 euro, invece di 1.599 euro. Schermo da 55″ e risoluzione del display 3840 x 2160 Pixel. Un'occasione davvero unica per questa smart TV 4k Ultra HD di nuova generazione con tecnologia OLED. Compatibile con il nuovo digitale terrestre DVB-T2 HEVC Main 10.

Weekend LG Unieuro: smart TV a prezzi mai visti

Continuano le promozioni da Unieuro e grazie al Weekend LG, fino al 31 gennaio 2022 e salvo esaurimento scorte, potrai acquistare le migliori smart TV a prezzi decisamente vantaggiosi. Dì addio alla preoccupazione del digitale terrestre e aggiudicati una televisione compatibile al DVB-T2 dove potrai godere i tuoi programmi preferiti a una risoluzione e una qualità mai viste.

Scegli la novità del 2021 e metti nel carrello LG OLED TV 65 Serie A16 tua a soli 1.499 euro, invece di 2.399 euro. Prezzo bomba per questo gioiello di tecnologia. Goditi qualsiasi programma, film, serie TV, documentari e altro come se fossi al cinema, ma comodamente dal divano di casa tua.

Questa speciale smart TV, con schermo da 65″, analizza e ottimizza i contenuti automaticamente. Infatti, è in grado di regolare le immagini e il suono autonomamente per garantirti una visione spettacolare di qualsiasi contenuto. Dolby Visione IQ regola in modo intelligente le immagini a seconda della tipologia di contenuto che stai guardando e in base all'ambiente circostante. Dolby Atmos, invece, riproduce un audio surround multidimensionale che ti lascerà senza parole.

Infine, ecco un mostro di potenza, l'incredibile LG NanoCell TV 86 Serie Nano 91 tua a soli 2.599 euro, invece di 3.499 euro. Perché scegliere NanoCell? Avrai a disposizione 8 milioni di pixel per immagini veramente uniche. Colori straordinari in Real 4K. Tutto sarà più nitido e particolare rispetto a un qualsiasi TV HD. Insomma, una smart TV davvero insuperabile e poi con il suo schermo da 86″ ti sembrerà di stare al cinema!

Puoi avere la certezza che tutte queste tre incredibili smart TV LG che ti abbiamo proposto sono compatibili con il nuovo digitale terrestre DVB-T2 HEVC Main 10 MPEG-14.