Webcam Logitech in super offerta su Amazon: tante funzionalità avanzate ad un prezzo wow

La webcam Logitech Brio 500 è ora disponibile su Amazon a soli 97,99€, con uno sconto importante rispetto al prezzo consigliato di 139,00€.

Questa webcam offre una qualità d’immagine avanzata grazie alla risoluzione 1080p Full HD, assicurando chiarezza durante le riunioni virtuali su piattaforme come Microsoft Teams, Google Meet e Zoom. La tecnologia RightLight 4 si adatta automaticamente all’illuminazione dell’ambiente, garantendo una visibilità chiara anche in condizioni di scarsa illuminazione.

La webcam Logitech Brio 500 è dotata di diverse funzionalità innovative, tra cui l’auto-framing (RightSight) che centra la videocamera sull’utente in modo automatico, consentendogli di muoversi liberamente durante le riunioni. Con la Show Mode, è possibile inclinare la webcam verso l’alto o verso il basso con una sola mano per presentare documenti o oggetti sulla scrivania.

La presenza di un doppio microfono con riduzione del rumore assicura una chiara qualità audio anche in ambienti rumorosi. Inoltre, la webcam è dotata di una copertura per la privacy: è sufficiente ruotare l’otturatore integrato per bloccare completamente la telecamera e proteggere la tua privacy.

Con un ampio campo visivo di 90 gradi, questa webcam offre uno spazio maggiore per muoversi o coinvolgere una seconda persona nelle videochiamate. Utilizzando Logi Tune, è possibile personalizzare l’esperienza regolando zoom, microfono, risoluzione dell’immagine e altre impostazioni.

Approfitta subito di questa offerta su Amazon per migliorare la tua esperienza di videoconferenza con una webcam di alta qualità!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.