Webcam Laptop ASHU: tua a meno di €5 con questo COUPON Amazon

Se cerchi una videocamera Full HD per PC, per registrare i tuoi video, andare in streaming o anche solo per partecipare alle riunioni di lavoro, non devi necessariamente svuotare il tuo portafoglio. Su Amazon ci sono molte occasioni per avere una webcam ad alta risoluzione: approfitta del coupon di €15 finché valido e acquista la Webcam Laptop ASHU a soli €4,99 anziché €19,99.

Webcam Laptop ASHU: il Full HD a meno di 5 euro

La confezione contiene, oltre alla webcam, un manuale per le istruzioni, di cui forse non avrai nemmeno bisogno vista la facilità di installazione e utilizzo. Connetti la webcam ASHU tramite USB al tuo PC, senza dover installare software particolari grazie alla funzione Play and Plug. La videocamera è pronta all’uso, con una risoluzione di 1080p, velocità di acquisizione di 30fps. Pu0i registrare video per YouTube, andare in live su Twitch, effettuare interviste e scattare foto (possiede persino l’autoscatto). L’autofocus ti renderà il lavoro ancora più semplice.

Possiede ben due microfoni, per migliorare la qualità audio. Di’ addio a rumori in sottofondo: la tua voce sarà chiara anche senza dover utilizzare un microfono esterno. Il suo design è particolarmente ricercato; è disponibile su Amazon in colorazione bianca e rosa, per un tocco più elegante al tuo laptop. Anche tu da quando hai guardato quell’episodio di Black Mirror hai l’insana ossessione che qualcuno ti spii attraverso la webcam? Questa possiede una piccola copertura, e potrai così mantenere la tua privacy intatta, specialmente quando devi oscurarla in riunione, senza la necessità di disattivarla ogni volta.

Cosa aspetti? Questa Webcam Laptop ASHU a soli €4,99 con coupon da €15 è un’occasione più unica che rara. Affrettati prima che l’offerta Amazon scada. Se preferisci uno stile un po’ più neutro, dai anche un’occhiata a questa Webcam Papalook in offerta con Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.