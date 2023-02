Vai in streaming con questa Webcam Full HD: sconto del 71% su Amazon

Da oggi niente più immagini sfocate e a bassa risoluzione quando registri i tuoi video o sei in videochiamata con i tuoi colleghi di lavoro. La webcam incorporata nel tuo PC portatile non ti rende giustizia, o magari quella che hai sempre avuto arriva ad una risoluzione di 720p. Guardi i video di professionisti e desideri un’immagine nitida e luminosa per i tuoi video? Puoi ottenerla senza dover svuotare il tuo portafoglio. Su Amazon puoi acquistare la Webcam Full HD Papalook a soli €19,99, con uno sconto mai visto del 71%.

Webcam Full HD Papalook: la versione migliore di te

La Videocamera Full HD, con messa a fuoco manuale, è ideale per chiamate, riunioni su Skype, Zoom, Google Meet e simili, ma anche per registrare video per YouTube o per le tue live su Twitch. La risoluzione massima è di 1920*1080p, con 30 fps. Se non hai un microfono, puoi utilizzare quello stereo integrato: abbinato alla tecnologia di riduzione del rumore, potrai registrare e trasmettere la tua voce eliminando ogni disturbo in sottofondo. Questo microfono omnidirezionale cattura la tua voce da qualunque angolo, e la rende chiara in ogni momento. La webcam possiede una rotazione orizzontale di 90°. Con il bilanciamento del bianco automatico, la tua nuova webcam corregge da sola l’immagine in condizioni di scarsa o eccessiva luminosità.

La webcam Papalook Full HD è dotata di tecnologia Plug and Play: non dovrai installare alcun software, ti basterà inserire il suo cavo USB nel tuo PC e dare il via alle tue riunioni e registrazioni. È compatibile con tanti sistemi operativi: Windows 7, 8 e 10, Mac OS 10.6, Android V5.0 e Chrome OS. Cosa aspetti? Questo prodotto di qualità può essere tuo con il 71% di sconto. Acquista la Webcam Full HD Papalook a soli €19,99 con Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.