Webcam FullHD Logitech con autofocus e 2 microfoni STEREO (-33%)

La webcam Logitech C920 HD Pro rappresenta la scelta ideale per chiunque necessiti di avere al proprio servizio un dispositivo che assicuri elevati standard qualitativi sia nel processo di acquisizione del flusso video e sia per quanto riguarda la cattura dell’audio. Un apparecchio semplice da utilizzare, regolabile e compatibile con i più noti sistemi operativi. Elevato rapporto qualità-prezzo.

Approfittane subito, prima che la promozione giunta al termine: effettua ora il tuo acquisto su Amazon e, grazie ad uno sconto a sorpresa del 33%, la webcam sarà tua con poco più di 69 euro invece di 103 euro.

Maxi sconto su Amazon per la webcam Logitech

Questa consigliatissima webcam trasmette video in FullHD a 30 fps, con il supporto dell’autofocus e del sistema di correzione automatica della luminosità. L’ideale per le tue videocall su Skype, FaceTime, Zoom, Hangouts e per le tue trasmissioni in live streaming. La C920 HD Pro vanta la presenza di 2 microfoni omnidirezionali, che renderanno la tua voce sempre chiara e naturale per gli interlocutori. Una webcam semplice da collegare, tramite Wi-Fi o per mezzo del cavo USB da 1,5 m. Funziona con qualunque tipo di dispositivo: PC, Mac, laptop, tablet e Chromebook.

Segui l’istinto, prima che le unità disponibili finiscano, e porta a casa la tua nuova webcam Logitech C920 HD Pro: oltre a risparmiare ben 34 euro, arriverà con consegna gratuita prima di Natale.

