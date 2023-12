Web hosting professionale: qualità e convenienza con Serverplan

Accedere a un servizio di web hosting professionale in grado di garantire un servizio di qualità e molto conveniente non è mai facile. Trovare l’opzione giusta, infatti, richiede un’attenta analisi delle proprie necessità e delle varie offerte disponibili sul mercato.

La soluzione giusta, in questo momento, è Serverplan. Il provider è un vero e proprio punto di riferimento per moltissimi utenti grazie alle sue soluzioni di hosting condiviso, con possibilità di scegliere tra Hosting Linux e Hosting Windows ASP.NET e tra vari piani che coprono le esigenze di utenti base oltre che di aziende e-commerce di vario tipo.

Per accedere alle offerte di Serverplan basta visitare il sito ufficiale linkato qui di sotto. Per quanto riguarda i costi, si parte da 26 euro + IVA all’anno con possibilità di sfruttare un dominio gratis per sempre, con tutte le versioni, traffico illimitato e fino a 200 GB di spazio SSD.

Hosting web con Serverplan: tante opzioni tra cui scegliere

Con Serverplan è possibile accedere a soluzioni di hosting condiviso scegliendo tra diversi piani:

Starterkit da 26 euro + IVA all’anno

da 26 euro + IVA all’anno Startup da 76 euro + IVA all’anno

da 76 euro + IVA all’anno Enterprise da 142 euro + IVA all’anno

da 142 euro + IVA all’anno Enterprise Plus da 230 euro + IVA all’anno (solo Linux)

Su tutti i piani è sempre disponibile un dominio gratis per sempre, con estensioni .it o .eu). Da notare, inoltre, che i piani propongono traffico illimitato e uno spazio SSD crescente, fino a un massimo di 200 GB. Ci sono anche tanti altri vantaggi aggiuntivi, come il certificato SSL e il backup automatico giornaliero.

Per scoprire tutte le opzioni messe a disposizione da Serverplan è sufficiente accedere all sito ufficiale qui di sotto. Tra le soluzioni per l’hosting condiviso ci sono ben sette piani tra cui scegliere il migliore in base alle proprie esigenze.

