Watch Dogs Legion a meno di 20€ è il tuo AFFARE della domenica

Watch Dogs Legion è in offerta a meno di 20 euro su Amazon.it con pochissime copie rimaste! La promozione è relativa alle versioni per Xbox e ti consigliamo di affrettarti visto che sono rimaste soltanto 8 unità.

Il gioco è venduto e spedito da Amazon Prime e, se sei abbonato, ti arriverà a casa nel giro di 24/48 ore al massimo.

Watch Dogs Legion, perché recuperare l'open world di Ubisoft

Possiamo dire che Watch Dogs Legion è stato tra i titoli di lancio delle console di ultima generazione e come tale sfrutta alcune delle caratteristiche next-gen, come il ray-tracing, che donano un aspetto grafico realistico e molto bello da vedere.

Il gioco è in sé è il terzo capitolo dell'omonima saga open world basata sull'hacking ed è ambientata a Londra in un futuro fin troppo prossimo dove il popolo è vessato da uno stato di polizia che lo controlla ovunque, grazie a un sofisticato sistema di sorveglianza gestito da milizie private e una potente associazione criminale che si accanisce sui più deboli. In Watch Dogs Legion potremo controllare quindi diversi cittadini comuni destinati a diventare gli eroi di una nuova resistenza.

Se possiedi una Xbox One, una Xbox Series S o una Xbox Series X non puoi lasciarti sfuggire questa offerta di Amazon.it. Ti ricordiamo che l'acquisto del gioco ti darà accesso a qualunque versione a seconda della console che disponi grazie alla tecnologia Smart Delivery sviluppata da Microsoft.