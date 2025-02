Warner Bros ha caricato film completi su YouTube e sono gratis

In una mossa ancora inspiegabile, Warner Bros ha da poco caricato 27 film sul suo canale YouTube. Quello che sta stupendo i più è che sono completi, dall’inizio alla fine, e sono completamente gratis. Sì, chiunque può schiacciare play e godersi la pellicola, con annunci o senza per i soli abbonati a YouTube Premium.

Ciò che stranisce è che l’azienda, pur gestendo la famosa piattaforma Discovery+, ha preferito caricare questi titoli direttamente sulla piattaforma social video di Google. Alcuni stanno già ipotizzando a una strategia commerciale legata alla sperimentazione di nuove forme di guadagno, come ad esempio dalle visualizzazioni e dalle pubblicità su YouTube.

Tra i film che Warner Bros ha deciso di offrire gratis al suo pubblico su YouTube ci sono pellicole valutate zero su Rotten Tomatoes come Bobcat Goldthwait (1988). Nondimeno, nella playlist si possono trovare anche film di qualità come The Mission, Waiting for Guffman e The Science of Sleep. Scopri la lista completa a tua disposizione gratuitamente.

Warner Bros: tutti i film disponibili su YouTube gratis

Ecco una lista completa di tutti i film che Warner Bros ha reso disponibili alla visione gratuita su YouTube.

The Wind and the Lion

Michael Collins

Mr. Nice Guy

City Heat

The 11th Hour

The Adventures Of Pluto Nash

Chaos Theory

Waiting for Guffman

American Ninja V

Mutiny on the Bounty

Dungeons & Dragons

The Bonfire of the Vanities

The Accidental Tourist

Murder in the First

The Year of Living Dangerously

December Boys

Lionheart

Oh, God!

Crossing Delancey

Deal of the Century

Deathtrap

The Mission

SubUrbia

Hot To Trot

True Stories

The Science of Sleep

The Big Tease

Se ami i film allora non devi assolutamente perderti tutte le novità in arrivo su Sky e NOW durante tutto il mese di febbraio. Intanto, puoi goderti i film gratis che Warner Bros ha deciso di pubblicare su YouTube nella sua playlist dedicata.