Black Panther Wakanda Forever diventa un Monopoly ed è in SCONTO

Sei un fan della Marvel? Il film del MCU vincitore agli Oscar 2023 sta per uscire dal grande schermo, per trasformarsi in un divertente e stimolante gioco da tavolo Hasbro Gaming. Black Panther Wakanda Forever arriva su Amazon in una forma tutta nuova, per ravvivare le tue serate con gli amici e con la tua famiglia. I supereroi si uniscono al gioco di società più famoso e amato di tutti i tempi: acquista subito il Monopoly di Black Panther Wakanda Forever a soli €20,15 con Amazon Prime, con il 47% di sconto.

Wakanda Forever diventa un gioco da tavolo

Se sei un amante dei film della Marvel. non puoi perderti questa grande occasione. Questa nuovissima edizione del Monopoly presenta grafica, personaggi, componenti e modalità di gioco ispirati al nuovo film del MCU. In questo fantastico gioco, creato apposta per i grandi fan, dovrai schierarti con i Wakandiani o i Talocanil, in un’epica battaglia tra terra e mare, scegliendo una delle tre pedine argentate o una di quelle dorate in base alla fazione desiderata. Oltre alla classica partita al Monopoly, qui puoi controllare luoghi chiave, aggiungere edifici per ribaltare le sorti della battaglia, finché l’unico giocatore che non avrà perso il proprio Vibranio sarà il vincitore. Questo gioco da tavolo è perfetto per lunghe partite con amici o in famiglia, ideale dagli 8 anni in su. Da 2 a 6 giocatori, una serata tranquilla può trasformarsi facilmente in un’avventura epica e divertente.

Che sia per te o un regalo per un fan della Marvel, non perderti il nuovissimo Monopoly di Black Panther Wakanda Forever al prezzo di €20,15, con uno sconto mai visto prima del 47%. Se sei un amante del Monopoly, potrebbe anche interessarti questa curiosa versione: il Monopoly Arcade di Pac-Man ti aspetta su eBay con le sue incredibili novità, per un’esperienza ancora più divertente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.