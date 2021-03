Hai voglia di acquistare una nuova tavoletta grafica? La Wacom One by Wacom è in offerta su Amazon a soli 56,00€. Il ribasso del 30% corrisponde a uno sconto effettivo di 23,90€ che rende questo prodotto più conveniente. Spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Wacom One: la tavoletta grafica che cercavi

Nella sua dimensione “medium“, la tavoletta grafica Wacom One si presenta con un design compatto, lineare ed essenziale. Capace di garantire un’esperienza adatta sia agli entry level che ai soggetti più specializzati, questo dispositivo è disponibile nella colorazione nera.

Abbinata alla Penna, quest’ultima è sensibile alla pressione e non richiede cambi di batteria. La tecnologia EMR (metodo di risonanza elettromagnetica) è garante di un’autonomia infinita. Grazie a questa sua caratteristica, infine, è leggera e rende l’esperienza di disegno più confortevole.

La tavoletta grafica, invece, è compatta e presenta una superficie reattiva molto ampia che permette di disegnare senza intoppi. Non richiede un’installazione complicata: sarà sufficiente collegarla con il cavo al computer e installare i driver per averla sempre pronta all’utilizzo.

Lato distintivo di questo dispositivo è la sua ampia compatibilità anche con gli strumenti per la DaD. Essa funziona con Kami, Explain Everything e Limnu e molti altri software.

Per quanto riguarda i sistemi compatibili, One by Wacom è utilizzabile su Chromebook, PC Windows e MacOS. In Chromebook in particolare supporta tutte le applicazioni di Mountain View come Google Keep, Google Canvas, Google Jamboard e molto altro ancora.

La piccola striscia in stoffa posta sul lato del dispositivo permette di conservare la penna quando è inutilizzata.

Puoi acquistare la tavoletta grafica Wacom One by Wacom con Penna inclusa su Amazon a soli 56,00€. Ordinala oggi e ricevila entro 48 ore se sei abbonato ad Amazon Prime. Spedizioni gratuite anche in caso di primo acquisto sull’e-commerce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

