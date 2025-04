Vuoi vincere uno charm Pandora GRATIS? Partecipa al concorso: cinque in palio

Un’amicizia vera è per sempre: racconta la tua e potresti vincere uno dei cinque charm Pandora in palio! In occasione dell’iniziativa “25 Anni di Storie: Concorso Artistico su Facebook”, arriva una nuova opportunità per provare ad aggiudicarsi uno dei gioielli in regalo. Basta un po’ di fantasia e un semplice commento su Facebook per partecipare.

Partecipa gratis al concorso e racconta la tua amicizia

Dal 10 al 17 aprile 2025 (fino alle 12), è possibile partecipare gratuitamente alla quarta fase del contest Facebook di Pandora. Il tema di questa settimana è “Racconta la tua storia: perché è speciale la vostra amicizia?”. Basta commentare il post dedicato sulla pagina Facebook ufficiale Pandora Italia, condividendo un ricordo, un gesto o una frase che racconti quanto è unico il vostro rapporto. In palio c’è il charm pendente Cuore “Amici per sempre”, un bellissimo gioiello firmato Pandora che rappresenta il forte legame che caratterizza le amicizie.

Il concorso “25 Anni di Storie” è attivo dal 20 marzo al 24 aprile 2025. In ognuna delle cinque settimane previste, viene pubblicato un post tematico. Gli utenti devono commentare rimanendo fedeli al tema proposto per avere la possibilità di essere selezionati. Ogni settimana vengono scelti 5 vincitori, i cui contributi saranno anche condivisi da Pandora stessa sulla propria pagina Facebook.

Provaci anche tu: collegati alla pagina di Pandora Italia e condividi il tuo racconto, potresti essere uno dei fortunati vincitori dello charm pendente Cuore “Amici per sempre” in palio questa settimana!