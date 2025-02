Le VPN sono pericolose? Ecco quelle che non dovresti utilizzare

Solitamente una VPN, acronimo di Virtual Private Network, dovrebbe offrire un servizio di sicurezza e privacy agli utenti. La funzionalità principale sarebbe quella di nascondere l’indirizzo IP reale sostituendolo con uno fornito dai suoi server. Questo garantirebbe sicurezza e privacy anche in situazioni pericolose come WiFi pubbliche oppure monitoraggio da parte di terzi e degli Internet Service Provider.

Se questa dovrebbe essere la normalità, purtroppo Kaspersky, nota azienda si cybersecurity, ha scoperto diverse VPN pericolose mascherate da paladine della protezione che in realtà sfruttano i dati e i dettagli degli utenti per scopi non proprio corretti e in alcuni casi illegali. Una notizia che sta minando la fiducia di molti utenti nei confronti di queste soluzioni. Il problema non è questo, ma la nostra scelta.

“La domanda di app VPN è in forte crescita su tutte le piattaforme, inclusi smartphone e PC. Molti utenti credono che se un’app si trova in store affidabili, come Google Play, sia sicura e possa essere utilizzata per accedere a contenuti non disponibili nella loro zona. In particolare, spesso si pensa che le app VPN gratuite siano quelle migliori“, ha spiegato Vasily Kolesnikov, esperto di sicurezza di Kaspersky.

“Tuttavia, questa convinzione può rivelarsi pericolosa, come dimostrano i recenti casi e le statistiche che evidenziano l’aumento delle app VPN malevole. Per proteggersi, è fondamentale scegliere un servizio VPN affidabile e utilizzare anche una soluzione di sicurezza adeguata“, ha messo in guardia Kolesnikov.

Le VPN pericolose da non utilizzare

Esistono quindi VPN pericolose e malevole che garantiscono ai criminali del web l’accesso a informazioni sensibili, dati personali e dettagli di pagamento senza troppi sforzi. Attraverso un’app credibile, riescono a ottenere tutto ciò che cercano in maniera del tutto naturale, all’insaputa dell’utente che, al contrario, crede di essere protetto, magari pensando anche di aver fatto un affare. Ecco quali sono quelle da non utilizzare:

ProxyGate

Shield VPN

Shine VPN

Mask VPN

Dew VPN

Paladino VPN

Queste segnalate dagli esperti di Kaspersky, mettono in pericolo la privacy, registrano le abitudini di navigazione e acquisto, sfruttano i dati di accesso bancari e rubano le informazioni sensibili. Recentemente una VPN è stata scoperta a vendere l’accesso alle reti dei suoi clienti. Una pratica deplorevole.

Di contro, è sempre bene scegliere VPN sicure e dotate di certificazioni, come la Politica No-Log. Meglio sempre affidarsi a soluzioni in abbonamento, che garantiscono professionalità e protezione, come NordVPN, PrivadoVPN o CyberGhostVPN, per fare alcuni nomi. I loro prezzi sono accessibili grazie alle tante offerte attive durante l’anno.