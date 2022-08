VPN: perché se ancora non ce l'hai sei in pericolo

Oggi parliamo di sicurezza, ma di quella informatica. Le statistiche rivelano che gli attacchi malevoli provenienti dal Web sono in forte aumento. Ciò è dovuto alle strategie che i cybercriminali utilizzano per le loro truffe. Infatti, queste sono sempre più sofisticate e molto spesso non lasciano scampo nemmeno all’utente più attento. Tuttavia esiste un modo per proteggersi completamente e definitivamente da questi pericoli: si chiama VPN.

Ecco perché se ancora non hai attivato questo servizio sul tuo dispositivo connesso a internet sei in pericolo. Non ci sono alternative: o installi una VPN e ti proteggi oppure lasci che hacker, tracker, cybercriminali e malware abbiano libero accesso ai tuoi dati.

E quando parliamo di dati intendiamo sia informazioni personali come identità digitale, email, numero di telefono e altro, ma anche dettagli bancari come numero di conto, carte di debito o di credito e account di pagamento come PayPal, Hype e molti altri.

Perciò, se vuoi stare al sicuro non puoi navigare online a prescindere da una VPN. Questo perché è matematicamente provato che, se non hai ancora perso i tuoi soldi, chissà quante volte, invece, avranno già tracciato i tuoi dati e la tua cronologia senza accorgertene.

VPN: non permettere a niente e a nessuno di invadere la tua privacy

Vorreste mai che uno sconosciuto possa spiarvi in casa vostra? Immagino che la risposta sia un chiaro e netto no. Allora perché molti non hanno ancora installato una VPN sui loro dispositivi? In pratica è la stessa cosa.

Se non attiviamo una VPN, tutto quello che facciamo di privato su internet è disponibile a tutti i cybercriminali e attori malevoli che girano nel Web. Puoi stare sicuro che i tuoi dati sono già stati osservati e studiati a dovere anche dai cosiddetti tracker.

Non ti è mai capitato di fare una ricerca online su qualcosa e dopo pochi minuti trovarti una pagina Web piena zeppa di pubblicità proprio su quell’argomento? In pratica, qualcuno o qualcosa ha registrato la tua ricerca e ha fatto sì che annunci mirati ti raggiungessero.

Perciò, se non vuoi essere preda di tutto questo devi assolutamente scegliere una buona VPN e proteggerti. Il suo obiettivo è quello di farti navigare in maniera del tutto anonima e su una rete privata crittografata. Il tuo indirizzo IP non comparirà mai così come i tuoi dati personali e di pagamento.

Tra tutte le VPN disponibili, quella risultata tra le migliori ai test è NordVPN. La sua particolarità è che include una speciale funzione, chiamata Threat Protection, che ti protegge da malware e altri virus anche quando non sei connesso a internet.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.