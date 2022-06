VPN: quale scegliere per aggirare le restrizioni geografiche dello streaming

Molti giustamente si chiedono se oggi vale ancora la pena pagare un abbonamento annuale o mensile per avere attiva sui propri dispositivi una VPN. È chiaro che, lato sicurezza, questa è una soluzione importantissima per la propria privacy.

È altrettanto vero che molti sistemi antivirus oggi integrano anche VPN per la navigazione anonima e la protezione dei dati personali, anche durante acquisti online o accessi a Home Banking e affini. Tuttavia, un software specifico fa molto di più.

Infatti, una VPN è particolarmente utile quando, per qualsiasi motivo, ci troviamo all’estero e vorremmo fruire dei contenuti streaming per cui paghiamo un’iscrizione. Se viaggiamo tanto, sarebbe un peccato non poterlo fare.

Purtroppo però, fuori dall’Italia, queste piattaforme, come Amazon Prime Video, Disney+, NOW TV, Netflix e altre, non consentono l’accesso. Ecco perché una buona VPN può fare la differenza e permettere a chi è in un altro Paese di fruire di questi contenuti.

VPN: non tutte sono uguali

Di VPN ce ne sono un’infinità, dalle più economiche alle più care, ma non tutte sono uguali. Infatti, recentemente, proprio le piattaforme di streaming live e on demand più diffuse, hanno perfezionato le loro restrizioni geografiche.

In altre parole, servizi come Amazon Prime Video, DAZN e altri, sono diventati ormai abili nel riconoscere se l’utente sta utilizzando una VPN per cui sembra si trovi in Italia, ma si tratta di un server selezionato dal dispositivo che si trova fuori nazione.

Perciò è indispensabile, per evitare sorprese di questo tipo e trovarsi senza poter fruire dei contenuti perché bloccati, scegliere la soluzione più appropriata che integri anche tecnologie particolari per ovviare a questo problema.

Fondamentalmente le due soluzioni consigliate sono ExpressVPN e NordVPN. Queste due VPN aggiornano costantemente i loro sistemi e anche le app dedicate ai vari dispositivi e sistemi operativi. Questo garantisce una certa sicurezza in tal senso.

ExpressVPN , in promozione al 35% di sconto, costa 7,99 euro al mese. Esiste un’app per ogni dispositivo e integra le migliori funzionalità ottimizzate per lo streaming dei contenuti. Non esistono censure per questa VPN , tutto è accessibile quando è in funzione.

, in promozione al 35% di sconto, costa 7,99 euro al mese. Esiste un’app per ogni dispositivo e integra le migliori funzionalità ottimizzate per lo streaming dei contenuti. Non esistono censure per questa , tutto è accessibile quando è in funzione. NordVPN, in promozione al 52% di sconto, costa 3,49 euro al mese. Effettivamente il prezzo è particolarmente vantaggioso e le funzionalità offerte sono molto simili a quelle di ExpressVPN, integrando anche Threat Protection, che blocca tracker e malware all’istante.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.