Perché una VPN protegge il tuo conto corrente online e i tuoi risparmi

La privacy online è uno dei beni più preziosi da preservare con tutte le forze. Ovviamente non stiamo parlando di forza letterale, quella fisica, ma di qualcosa in grado di contrastare tutte le minacce che ci mettono in pericolo quando navighiamo. La migliore arma di difesa è una VPN.

Questo provider, sotto forma di applicazione da installare sui propri dispositivi connessi, altro non è che un sistema sofisticato di sicurezza. Il suo obiettivo, come molti sanno, è quello di proteggere i dati personali dell’utente provvedendo un tunnel crittografato durante la navigazione.

Tuttavia, una VPN non è solo privacy. Infatti, questo servizio protegge anche il tuo conto corrente online e i tuoi risparmi. Se non sai il perché faresti bene a dare un’occhiata a questo articolo dove ti spiegheremo una delle sue funzioni salvavita importantissime.

Scegli VPN per proteggere il tuo denaro

I nostri risparmi vanno protetti e oggi chi potrebbe rubarceli arriva anche dal Web. Sono sempre meno i contanti che ci portiamo in giro, ma tenendoli sul conto corrente non è che siano al sicuro. Difatti, una buona VPN serve anche a proteggere il tuo denaro.

Immagina di procedere con un acquisto online su un sito e-commerce. Mentre svolgi l’operazione di conferma ordine devi inserire i dettagli di pagamento. Tu non lo sai, ma in quel momento un cybercriminale sta tracciando e registrando la tua navigazione.

Immagina ora di dover consultare il tuo conto corrente online. Ti colleghi alla Home Banking e inserisci i codici necessari per potervi accedere. Nel frattempo, un attore malevolo ha rubato le credenziali che hai inserito mentre ti collegavi alla tua banca online.

In tutti e due i casi ti saresti reso conto di essere stato spiato solo dopo aver perso del denaro, poco o tanto che sia sono pur sempre i tuoi risparmi. Una situazione non così lontana dalla realtà dato che ogni giorno vengono denunciate pratiche di questo tipo.

Pensa, invece, se avevi installato una VPN, tutto questo non sarebbe potuto succedere. Una volta attivata, la tua navigazione online diventa anonima. L’indirizzo IP viene sostituito con un altro in dotazione del provider e tu acquisti, consulti social, verifichi i tuoi conti, protetto a livello militare.

In questo caso, nessun tracker, hacker, cybercriminale o malware potrà mai carpire anche solo un’informazione dei tuoi dati personali. Con una VPN tu sarai invisibile e nessuno potrà controllarti più, nemmeno il browser con il quale navighi.

Ecco perché ti consigliamo di installare al più presto su tutti i tuoi dispositivi NordVPN. Questo servizio è tra i più completi perché integra una funzionalità, la Threat Protection, che rimane attiva anche quando non sei collegato a uno dei suoi server.

Questa ti proteggerà da tracker, malware e annunci pubblicitari invasivi. Quindi qualsiasi minaccia malevola non avrà vita facile se di mezzo c’è NordVPN. Tra l’altro, proprio oggi è in offerta al 65% di sconto e hai 3 mesi di protezione in regalo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.