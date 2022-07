Quale VPN scegliere per avere indirizzi IP in ogni Stato degli USA

Sul mercato esistono tante VPN, ma poche offrono soluzioni di nicchia davvero speciali. Certo, la prima cosa da fare per sceglierne una buona è verificare i suoi livelli di sicurezza e la privacy che offre. Appurato ciò è importante trovarne una su misura, che risponda alle nostre esigenze.

Private Internet ACCESS è proprio quella che tutti sognano. Potrai avere Indirizzi IP in ogni Stato degli Stati Uniti d’America. Immagina solo a quanti contenuti esclusivi potrai accedere grazie a questo speciale servizio. Ottienila con 2 mesi gratis a soli 1,99 euro al mese, ma devi sbrigarti perché hai ancora poco tempo prima che finisca la promozione.

Uno degli aspetti più apprezzati in una VPN è la possibilità di ottenere da internet contenuti illimitati. Con Private Internet ACCESS non solo potrai accedere ai tuoi preferiti, ma sarai attivo su tanti altri senza limitazioni o restrizioni, indipendentemente da dove vivi.

VPN con più di 10 anni di esperienza

Anche l’esperienza è importante per una VPN e Private Internet ACCESS ha più di 10 anni di servizio attivo nella difesa degli utenti e nell’assicurare la privacy per tutti. Se poi contiamo i suoi clienti soddisfatti c’è da festeggiare. Sono più di 15 milioni gli utenti attivi che la utilizzano regolarmente.

E con la trasparenza 100% software open source la sicurezza è di casa. I tuoi dati rimarranno sicuri ogni volta che è attiva sul tuo dispositivo. Tutto sarà criptato per una maggiore protezione. Nessuno potrà accedere alle tue informazioni o tracciare la tua navigazione.

Scegli di nascondere il tuo indirizzo IP e prendine uno in prestito da Private Internet ACCESS. Questa VPN ne ha diversi in ogni Stato degli USA. Perciò non permettere a nessuno di sapere i fatti tuoi, impossessarsi della tua identità digitale e rubare i tuoi risparmi clonando i dati di pagamento durante qualche acquisto online.

Ottieni subito Private Internet ACCESS a soli 1,99 euro al mese, con 2 mesi gratis in omaggio. Non stai acquistando solo un’offerta, ma un intero sistema di sicurezza e protezione della privacy avanzato capace di rendere inaccessibili a chiunque i tuoi dati personali, la tua privacy e le tue informazioni di pagamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.