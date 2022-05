Una VPN a meno di 2 euro al mese con questa imperdibile offerta

Se sei alla ricerca di un servizio VPN veloce, sicuro e compatibile con tutti i dispositivi, non puoi non approfittare della nuova offerta di CyberGhost, che ti permette di abbonarti a solo 1,99€ al mese.

Sfruttando infatti uno sconto incredibile dell’ 83% sull’abbonamento triennale pagherai il tuo piano appena 77,61€: in più riceverai anche 3 mesi aggiuntivi gratis e la possibilità di recedere dal servizio con pieno rimborso entro 45 giorni.

VPN a meno di 2 euro al mese: i servizi di CyberGhost

E non si tratta solo di una promozione veramente incredibile, perché il servizio VPN garantito da CyberGhost è davvero di primissimo livello:

Oltre 8000 server VPN a cui accedere

a cui accedere 7 dispositivi protetti

Assistenza live 24/7

Compatibilità con iOS, Android, Linux, MacOs, FireTV, Android TV, Google Chrome e Mozilla

CyberGhost ti permette di navigare in assoluta tranquillità e anonimato: il provider non registra infatti il tuo indirizzo IP, i siti web visitati, la durata delle sessioni e non conserva la tua cronologia di navigazione. Inoltre, non avrai alcun limite in termini di velocità perché questa rete virtuale è progettata per garantirti il massimo da questo punto di vista: puoi dire addio a tempi di caricamento lenti e al costante buffering.

In qualunque momento, puoi scegliere di impostare la località che preferisci scegliendo tra oltre 100 città in 91 paesi in tutto il mondo: sarà come spostarti con il tuo dispositivo. Inoltre, se ti trovassi in giro e collegarti a un WiFi pubblico, CyberGhost ti proteggerà da qualsiasi possibile intrusione, dandoti la possibilità di sfruttare l’internet locale senza preoccupazioni di sorta.

Crittografia AES a 256 bit e diversi protocolli, split tunneling, kill switch e un’assistenza clienti sempre pronta a rispondere ad ogni tua esigenza: c’è davvero di tutto per approfittare di questa incredibile offerta. 1,99€ al mese per tre anni tre mesi aggiuntivi gratis. Paghi adesso e praticamente te ne dimentichi. Puoi acquistare il tuo abbonamento con carta di credito, debito o PayPal e usufruire, quando vuoi, della garanzia di rimborso entro 45 giorni dall’acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.