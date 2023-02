VPN: ecco la miglior offerta di Surfshark (SCONTO MASSIMO)

Proteggi la tua famiglia, naviga in sicurezza sulle reti Wi-Fi pubbliche, goditi la possibilità di navigare su Internet senza restrizioni, risparmia. Puoi fare tutto questo con il servizio VPN di Surfshark, che oggi ha rilanciato la migliore offerta possibile con il maxi sconto dell’82% più altri due mesi gratuiti.

La VPN di Surfshark è in sconto dell’82%

Con il servizio VPN di Surfshark puoi mantenere al sicuro tutta la famiglia grazie alla possibilità di usare un unico account su un numero di dispositivi illimitati, a differenza della maggior parte della concorrenza che limita l’uso della VPN a una manciata di device. Con Surfshark hai anche la garanzia di connetterti agli hotspot Wi-Fi pubblici in totale sicurezza, dando scacco matto per sempre agli hacker e ai malintenzionati. Un altro vantaggio della rete VPN di Surfshark è che ti permette di utilizzare Internet ovunque tu sia come se fossi a casa, aggirando le restrizioni geografiche che spesso intervengono a limitare la visione di questo o quell’altro contenuto quando ci si trova all’estero per una vacanza o in viaggio di lavoro.

Un’altra perla? La possibilità concreta di spendere meno nei negozi online, che basano i loro prezzi nella maggior parte dei casi sulla posizione geografica degli utenti.

Per attivare la migliore offerta di Surfshark non devi far altro che collegarti alla pagina dedicata e premere sul bottone “Fai tua l’offerta VPN”. Pagherai 59,76 euro più IVA per i primi 26 mesi, al termine del periodo promozionale 56,28 euro ogni anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.