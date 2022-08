VPN a meno di 3 euro? Vediamo se ne vale la pena

Di VPN ne è pieno internet, ma non tutte sono così valide come sembrano. Spesso, dietro un costo molto basso o gratuito, si nascondono dei prodotti scadenti che non fanno ciò che promettono. Tuttavia, esistono anche delle eccezioni come questa.

Infatti, HMA VPN è in offerta a meno di 3 euro al mese. Potrebbe destare sospetti un prezzo così basso, ma perché ci si può fidare? Prima di tutto si tratta di una promozione a tempo, che finirà da un momento all’altro. Il suo prezzo è decisamente differente quando non è scontato.

Inoltre, è famosa per creare connessioni rapide e sicure grazie al suo servizio più esteso al mondo. Quindi non ci sono dubbi, HMA VPN è un ottimo provider per proteggere i tuoi dati durante la navigazione online attraverso un tunnel crittografato e anonimo. Ma non è solo questo.

VPN, la perfezione ha 3 lettere: HMA

Hai 4 buoni motivi per approfittare di questo prezzo speciale e acquistare HMA VPN. Prima di tutto è la più grande rete del mondo. Secondo, è perfetta per lo streaming e il P2P. Terzo, ha server posizionati in oltre 290 Paesi. Infine, quarto, offre potenti funzionalità e strumenti.

Quando dicevamo che HMA non è solo protezione e sicurezza non stavamo scherzando. Prova tu stesso i suoi server che offrono una velocità di connessione fino a 20 Gbps. Non avrai limiti di dati con il suo abbonamento, tanto che ben 160 server sono stati ottimizzati per streaming e gioco online.

Attivarla è semplice. Una volta acquistato il piano di abbonamento a 2,99 euro al mese, devi solo installarla sui dispositivi che vuoi proteggere e ottimizzare. Aperta l’applicazione, ce n’è una compatibile per ogni sistema operativo, puoi scegliere il server o lasciare che lei lo scelga per te.

Meglio di così! Quindi non perdere altro tempo e affidati ai veri professionisti. Acquista HMA VPN a meno di 3 euro al mese e approfitta di questa offerta limitata davvero speciale. Nessun tracker, hacker o malware, che dir si voglia, riuscirà a mettere le mani sui tuoi dati personali e bancari.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.