VPN: è legale o no? Un avvocato ha chiarito tutti i nostri dubbi (video)

Abbiamo intervistato l’avvocato Francesco Minazzi (Operation Partner) di StudioIndustria per parlare di VPN e, nello specifico, del tema della privacy e della legalità. Dopo una piacevole chiacchierata, l’avvocato Minazzi ha risposto alle nostre domande, fornendoci spiegazioni esaustive, complete e ricche di dettagli, con esempi chiari e concisi.

Nello specifico, abbiamo affrontato queste tematiche:

È legale usare una VPN in Italia?

In che paesi è illegale usare una VPN?

Puoi metterti nei guai se usi una VPN?

Cosa rischi se usi una VPN per scopi illegali?

La polizia può acceder ai log di navigazione di un utente che usa una VPN?

È legale guardare contenuti in streaming da un altro paese, o meglio, di una piattaforma con la quale si ha un abbonamento attivo (Netflix IT, ad esempio), mentre si è all’estero, magari per un soggiorno di lavoro o piacere?

Abbiamo poi anche fatto un focus sullo VPN No Log, come NordVPN, che non conservano traccia del registro di navigazione degli utenti, al contrario di altri servizi. Questa pratica può rivelarsi molto utile, soprattutto in un periodo storico in cui la privacy digitale viene spesso sottovalutata e messa all’ultimo posto. Nel corso del video abbiamo esaminato anche le varie situazioni in cui le VPN possono venir vietate, i paesi in cui sono bandite e molto altro ancora. Non perdetevi il video completo disponibile sul nostro canale YouTube.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.