VPN: perché dovresti installarne una sui dispositivi di tuo figlio

Il mondo sta cambiando. Le nuove generazioni iniziano sin da piccole a familiarizzare con il Web. Ovviamente questo dipende dai genitori stessi, ma sempre più bambini già dalla tenera età hanno libero accesso a internet. Al di là di chi può essere d’accordo o contrario, questo è comunque un pericolo. Ecco perché i nostri figli dovrebbero avere una VPN.

Infatti, chiunque, dal momento in cui si connette online, diventa preda dei cybercriminali esperti. Sono lì, in attesa di un passo falso o di una privacy vulnerabile e non protetta per sfoderare i loro attacchi. Un acquisto su qualsiasi e-Commerce può trasformarsi in un furto dati bancari.

L’inserimento di una password può diventare un’occasione da parte di un hacker di rubare l’identità digitale. Potremmo continuare all’infinito parlando anche di profilazioni commerciali e tracker. L’aspetto più preoccupante è che questi attori malevoli non fanno distinzione tra maggiorenni e minorenni, graziando questi ultimi.

Al contrario, i nostri figli, essendo più vulnerabili e sicuramente meno esperti, sono la preda preferita dai cybercriminali. Comunque, anche senza un attacco informatico malevolo, potrebbero cliccare su annunci pericolosi, popup invasivi, link a pagine phishing capaci di liberare nel dispositivo malware, trojan, spyware e ransomware.

Per contrastare tutti questi pericoli e proteggere i minori basterebbe installare sui loro dispositivi una VPN. Si tratta di un’applicazione collegata a un servizio in grado di rendere estremamente sicura la loro navigazione online, evitandogli pericoli e neutralizzando pericolosi attacchi.

Come funziona una VPN

Una VPN fornisce un tunnel crittografico protetto ogni qualvolta ci si connette a internet per fare qualsiasi cosa. Non serve navigare online tramite browser, perché funziona anche con tutte le applicazioni che richiedono una connessione online, come ad esempio i social media (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok…).

Il vantaggio di installare una VPN su smartphone, tablet, computer, console e smart TV che vengono utilizzati da un minore è quello di rendere invalicabile ad attacchi informatici questi dispositivi. Infatti, la loro identità sarà protetta e un genitore potrà anche controllare e gestire i contenuti da mantenere o meno accessibili.

Tra le tante disponibili sul mercato c’è NordVPN. È la migliore in questo campo perché integra funzionalità di sicurezza complete ed efficaci. Ad esempio, non solo rende la navigazione completamente anonima, ma protegge anche da tracker, malware e annunci pubblicitari fastidiosi tramite Threat Protection.

Questa funzionalità, inclusa nella sua VPN, non richiede all’utente di essere connesso a uno dei suoi server che rendono anonima la navigazione. Funziona sempre e forma una barriera invisibile contro qualsiasi minaccia possa attaccare vostro figlio.

