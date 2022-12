VPN: come sbloccare siti e app a scuola e in ufficio

Ti sei mai chiesto perché a scuola o in ufficio, quando sei collegato alla loro rete WiFi, non riesci ad accedere a determinati siti internet o a utilizzare alcune applicazioni? Questo perché vengono inclusi dei blocchi specifici. I motivi sono diversi, ma tra i più comuni c’è il desiderio di non farti distrarre. In questi casi una VPN ti è di aiuto.

Attivandola sul tuo dispositivo e collegandoti a uno dei suoi server aggirerai questi blocchi e potrai così accedere a qualsiasi contenuto del Web come se nulla fosse. Tra l’altro nessuno potrà venire a conoscenza della tua cronologia di navigazione perché sarà anche completamente anonima e invisibile. Nessuno potrà risalire ai tuoi dati.

Un ottimo vantaggio, così a scuola potrai comunque consultare i tuoi social preferiti, ma senza esagerare. Così come in ufficio, non dedicare troppo tempo al tuo smartphone, potresti finire in guai seri. Nondimeno, una buona VPN ti permette di abbattere qualsiasi restrizione permettendoti di accedere a tutte le app e ai tutti i siti Web che vuoi.

VPN: scopri una connessione senza limiti né censure

Il vantaggio di avere attiva una VPN sui tuoi dispositivi non è solo circoscritto a scuola o ufficio. Infatti, avere una connessione senza limiti né censure ti permette di accedere a tutti i contenuti che vuoi da qualsiasi luogo. Questo vale per siti internet, ma anche per piattaforme streaming e giochi online.

Dovrai solo scegliere il server giusto per raggiungere il tuo obiettivo. Ad esempio, se ti trovi all’estero e non vuoi perderti la partita della tua squadra del cuore dovrai collegarti a un server italiano prima di accedere alla piattaforma di streaming che trasmetterà live l’incontro.

Stessa cosa vale se vuoi accedere a una piattaforma streaming disponibile solo in un determinato Paese fuori dall’Italia. Se la piattaforma è americana dovrai collegarti a un server americano con la tua VPN e poi accedere al suo catalogo. In questo modo potrai vedere tutti i film e le serie TV disponibili solo lì, ma comodamente seduto a casa tua.

