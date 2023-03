VPN su Chromebook? Ecco a quale provider affidarsi

I Chromebook sono dispositivi molto comodi, ideali per navigare online in un ambiente user-friendly. Nonostante ciò, così come per qualunque altra piattaforma, anche tali device sono potenzialmente sottoposti ai tanti pericoli della rete.

A meno di non attivare le adeguate precauzioni, malware e altre minacce possono intaccare la sicurezza di un Chromebook, rendendolo inutilizzabile e/o rubando informazioni preziose custodite al suo interno. Così come per computer e smartphone, una VPN può essere dunque essenziale.

Esiste un provider in grado di fornire un’adeguata app per questo ambiente specifico? ExpressVPN, una delle aziende più famose in tale settore, offre una delle migliori soluzioni possibili su Chromebook.

VPN e Chromebook: con l’app adatta puoi proteggere efficacemente il tuo dispositivo

ExpressVPN, tra i tanti vantaggi che propone, vi è anche una notevole duttilità per quanto concerne le piattaforme che può proteggere.

Attraverso software specifici, infatti, la VPN in questione è in grado di agire efficacemente su:

PC Windows

Mac

smartphone Android

iPhone

computer Linux

Kindle Fire.

A prescindere dal device protetto, ExpressVPN offre non solo prestazioni elevate per quanto riguarda la connessione, ma anche una protezione di alto livello.

Ciò è possibile grazie all’adozione delle più moderne tecnologia nel campo della protezione digitale, ma anche grazie a un’infrastruttura costituita da server ultra-veloci sparsi in 94 diversi paesi.

L’assistenza, disponibile 24 ore su 24, abbinata alla formula soddisfatti o rimborsati a 30 giorni, sono ulteriori garanzie che questa VPN offre ai suoi clienti.

Non solo: grazie all’attuale promozione ExpressVPN è ancora più appetibile.

Grazie al 35% di sconto sul piano annuale è infatti possibile ottenere tutta la sua protezione spendendo appena 8,32 dollari al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.