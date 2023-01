VPN avanzata: quale servizio scegliere per utenti esperti?

L’adozione di una VPN avviene, in molti casi, per il suo fine classico: proteggere una connessione rispetto potenziali sguardi indesiderati.

Ciò però non significa che questi servizi possano offrire ampio spazio di manovra anche in altri settori. Quando si parla di una VPN avanzata infatti, si fa riferimento a una piattaforma in grado di aggirare blocchi geografici e accedere a contenuti riservati a specifici territori.

Provider come Private Internet Access, grazie a prestazioni sopra la media del settore, consentono anche la fruizione di contenuti streaming, senza fenomeni fastidiosi come il buffering.

Va poi considerato come, grazie a tali strumenti, sia possibile ottenere beni e servizi a un prezzo minore, scegliendo un indirizzo IP diverso da quello reale. Basti pensare ai biglietti aerei che, in molti casi, possono essere acquistati con costi quasi dimezzati.

VPN avanzata? Sicurezza, prestazioni elevate e facilità d’utilizzo

Private Internet Access è un servizio di VPN in ascesa, con sempre più estimatori sparsi in tutto il mondo.

I motivi di questo successo sono molteplici: in primis, stiamo parlando di un progetto open source e no-log. Si tratta dunque di un servizio che si evolverà nel corso dei prossimi anni e, soprattutto, che offre le massime garanzie possibili lato privacy.

La configurazione facilitata e il blocco degli annunci integrato, sono altri fattori molto apprezzati dall’utenza. Discorso simile per il supporto, attivo 24 ore su 24 sia tramite live chat che attraverso e-mail.

Il sistema di split tunneling, il supporto torrenting e le impostazioni estremamente modificabili hanno infine contribuito all’ottima nomea di PIA.

Quanto costa questa VPN?

A dispetto di quanto offre, Private Internet Access è disponibile a un prezzo alquanto contenuto. Con l’abbonamento biennale infatti, è possibile pagare questo servizio appena 1,99 euro al mese.

