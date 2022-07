Nelle valige metti anche questa VPN prima di partire in vacanza

Pronto per partire per le vacanze? Prima però nelle valige metti anche AtlasVPN. Questa speciale VPN è scontata dell’81% e con il piano di 2 anni a soli 1,81 euro al mese ti regala 2 mesi gratis. Tutto questo per proteggere la tua privacy e i tuoi dati.

AtlasVPN è la soluzione ideale per chi ama viaggiare e non vuole rinunciare a una connessione internet. Potrai installare questa VPN e attivarla su tutti i dispositivi che vuoi perché la sua licenza è illimitata. Perciò potrai proteggere tutta la tua famiglia.

Sarai al sicuro da pericolosi hacker e tracker anche quando utilizzerai reti WiFi pubbliche durante i tuoi viaggi. In più, ti sveliamo una chicca, AtlasVPN include anche un blocco annunci pubblicitari. Niente male vero?

Grazie alla promo estate, che si applica con il codice coupon “SUMMER-TIME“, ottieni un prezzo decisamente competitivo. Con meno di due caffè al mese, per ben 2 anni, avrai protezione e anonimato assicurati, oltre ad altri 2 mesi gratis.

VPN a prezzo? AtlasVPN e il suo SUMMER-TIME

Applica il codice coupon “SUMMER-TIME” e ottieni 2 anni di AtlasVPN a soli 1,81 euro al mese con 2 mesi gratis inclusi. E se non sei soddisfatto, entro 30 giorni dall’attivazione potrai chiedere il rimborso totale dell’acquisto rinunciando alla licenza di questa VPN.

I vantaggi di scegliere AtlasVPN rispetto alle altre VPN sono tanti. Primo fra tutti la sua licenza illimitata. Infatti, potrai installare la sua applicazione, disponibile per qualsiasi dispositivo e sistema operativo, su tutti i device in tuo possesso, senza limiti.

Inoltre, avrai accesso a server ottimizzati per garantire uno streaming veloce in 4K. Aggira tutti i limiti geografici imposti dalle piattaforme e goditi i tuoi abbonamenti ovunque. In più, se avrai qualche problema, potrai contare su un team di assistenza disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Affidati al protocollo WireGuard, il più avanzato di sempre e il migliore per una VPN. Una volta installata, proteggerà anche le tue email da occhi indiscreti. Dì addio ai pericolosi e fastidiosi tracker, la tua navigazione sarà sempre anonima e nascosta.

Scegli AtlasVPN e approfitta della promozione “SUMMER-TIME” che ti regala 2 anni di protezione a soli 1,81 euro al mese, con altri 2 mesi di VPN gratis. Le tue vacanze saranno al sicuro grazie a questo pacchetto di sicurezza professionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.