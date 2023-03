VPN a 0,26€ al giorno con l'ultima offerta di ExpressVPN

Un’app per tutti i dispositivi, un password manager incluso nel prezzo e un rimborso garantito entro 30 giorni dall’acquisto. Questo quanto ExpressVPN mette nel piatto della sua ultima offerta con protagonista il piano di 12 mesi, scontato del 35% rispetto al prezzo di listino: paghi 8,05 euro al mese per dodici mesi con fatturazione annuale anziché 12,52 euro al mese.

ExpressVPN: vai al massimo a un prezzo ridicolo

Una delle caratteristiche più amate dagli utenti di ExpressVPN riguarda le posizioni dei server VPN, presenti in 94 Paesi sparsi per tutto il mondo (America, Europa, Asia, Medio Oriente e Africa), e la velocità di quest’ultimi, con velocità fino a 10Gbps per oltre il 70% della larghezza di banda. Riguardo a ciò ExpressVPN offre la funzionalità Smart Location, grazie alla quale ottieni il miglior server per navigare alla massima velocità e in tutta sicurezza rispetto alla tua posizione. E a proposito di sicurezza, insieme al password manager dedicato, ExpressVPN garantisce una rigorosa politica No Log per proteggere al meglio la tua privacy e quella di tutti gli altri utenti. Il celebre servizio VPN non registra infatti alcuna attività web né connessione.

Se hai il desiderio di una VPN con server super veloci e multi-piattaforma, in aggiunta a un rapporto qualità-prezzo da primato, l’ultima offerta di ExpressVPN è da fare tua il prima possibile. Attivala oggi per pagare 8,05 euro al mese anziché più di 12 euro, con rimborso garantito entro 30 giorni dall’acquisto.

