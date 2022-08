VPN: 6 motivi per cui è irrinunciabile

Sicuramente avrai sentito parlare anche tu di VPN. Magari non conosci molto sull’argomento e vorresti saperne di più. Bene, perché informarsi è indispensabile, soprattutto quando si tratta di sicurezza informatica.

Immagino che anche tu navighi online con una certa frequenza. Tutti i nostri smartphone sono in rete costantemente, altrimenti non potremmo ricevere nemmeno i tanto utilizzati messaggi WhatsApp. Tuttavia, sono ancora pochi che hanno preso sul serio il tema sulla cybersicurezza.

Se ti stai chiedendo il perché, la risposta potrebbe essere più familiare di quanto pensi. Il problema è che ancora pochi hanno adottato una VPN sui loro dispositivi e magari tu sei tra questi. Bisogna tener presente che avere questo servizio attivo sul proprio device non è più un privilegio per pochi.

Al contrario, sta diventando un’esigenza, anzi lo è già. Infatti, sono in costante aumento le vittime di attacchi informatici provenienti dal Web. E con essi non intendiamo solo virus, tra cui malware, trojan e ransomware, ma molto altro ancora più ostile.

Pensa ai furti di identità digitale, dei dati personali e degli estremi bancari come conti correnti online, carte di credito o di debito e account di pagamento digitale. Insomma, navigare online non è più sicuro senza un sistema efficace che ti protegga come atlasVPN. Tra l’altro oggi è in offerta all’83% di sconto.

6 motivi per cui dovresti usare una VPN

Detto ciò e compreso quanto sia importante proteggersi dagli attacchi del Web vediamo ora 6 motivi per cui dovresti usare una VPN. Si tratta di sei caratteristiche che anche atlasVPN ha incluse nel suo servizio e che sottolineano l’urgenza di attivare subito questo sistema di sicurezza:

protegge la tua privacy con una crittografia di livello militare: in pratica la tua identità viene nascosta tutte le volte che sei connesso a internet, il tuo indirizzo IP viene modificato e la tua navigazione diventa completamente anonima; migliora la tua connessione: grazie ai server ottimizzati a banda larga illimitata potrai navigare velocemente e con maggiore stabilità migliorando notevolmente la qualità dello streaming e del gioco online; risparmi sull’acquisto dei biglietti aerei: infatti, scegliendo dei server posizionati in Paesi dove il costo della vita è più basso potrai ottenere prezzi sui voli decisamente convenienti rispetto a quanto spenderesti per quello stesso acquisto senza VPN; sblocchi tutti i contenuti del Web: internet è un mondo che conosci solo in minima parte, ma è ricco di tantissime altre informazioni che risultano accessibili solo collegandosi da determinati Paesi e quindi con una VPN potrai vederli tutti; aggira le limitazioni geografiche che tutte le piattaforme di streaming live e on demand impongono, in questo modo potrai fruire dei contenuti da qualsiasi luogo figurando in Italia o, viceversa, attivare abbonamenti o accedere a piattaforme disponibili solo in determinati Paesi; protegge identità e privacy quando ti colleghi a reti WiFi pubbliche o sconosciute dove spesso sono in agguato pericolosi cybercriminali pronti a carpire le tue informazioni sia personali che bancarie.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.