Volete il MacBook più potente che vi sia? Lo trovate su Amazon, scontato di 219€

Se state cercando un computer portatile potentissimo, adatto al lavoro in mobilità ma soprattutto ai creativi e alle piccole case di produzione video, abbiamo la soluzione perfetta per le vostre esigenze; si chiama MacBook Pro (2021) ed ha uno schermo generoso da ben 16 pollici. Sì, è un’ammiraglia veramente esclusiva, dotata di un design mozzafiato, di un peso importante, di una pletora di porte per la connettività di ultima generazione e con una scheda tecnica degna della miglior workstation. Costa 3499,00€ ed è anche in sconto rispetto al prezzo di listino (ben 219€ in meno sul valore originale); il modello che vi proponiamo ha, come detto, il pannello da 16″, un processore Apple Silicon M1 Max (esageratamente potente), ben 32 GB di memoria unificata, 1 TB di SSD interno ed è venduto in colorazione grigio siderale. Cosa aspettate? Compratelo adesso perché solitamente non è mai disponibile ma oggi lo trovate su Amazon ed è anche in sconto.

MacBook Pro (2021) da 16″: l’ammiraglia che devi comprare oggi

Questo potentissimo computer di Apple viene venduto e spedito da Amazon; ciò implica che godrà di numerosi vantaggi al seguito. Dobbiamo citare infatti la consegna celere e immediata, la possibilità di effettuare il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e di dilazionare l’importo totale del prodotto in comode rate con Cofidis o con il sistema interno. In poche parole, potrete portarvelo a casa effettuando tanti piccoli micropagamenti mensili. Comodo, vero? C’è un anno di garanzia con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte, e un anno di garanzia con Apple, valido in tutti gli Apple Store del mondo.

Questa workstation è un prodotto semplicemente sensazionale, potentissima e dotata di tante porte per i professionisti: HDMI, slot per le SD, due Thunderbolt 4 USB Type-C, c’è anche la MagSafe per la ricarica e non può mancare il jack audio da 3,5 mm. A 3499,00€ è un portatile fantastico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.