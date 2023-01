Volantino Unieuro: Redmi 10C in REGALO solo ONLINE

Corri subito online sul sito di Unieuro per concludere il più velocemente possibile una grande offerta incredibilmente vantaggiosa. Oggi stesso acquisti lo Xiaomi Redmi 10C a soli 139 euro, invece di 179,99 euro. Si tratta di uno sconto pari al 22%. Ti ricordiamo che da listino questo smartphone costerebbe esattamente 219,90 euro.

Quindi in realtà stai risparmiando 80 euro. Inoltre, grazie a PayPal o Klarna puoi anche decidere di pagarlo in 3 comode rate rigorosamente a tasso zero da soli 46,33 euro. Infine, proprio perché non vogliamo farci mancare nulla, acquisti questo smartphone Android e hai la consegna gratuita a domicilio. Puoi sempre scegliere anche il ritiro in negozio gratuito.

Unieuro Solo Online: perché acquistare il Redmi 10C

Perché lo Xiaomi Redmi 10C è un ottimo acquisto e quando risulta essere una scelta intelligente? Prima di tutto il prezzo è tra i più convenienti della categoria grazie all’offerta che trovi su Unieuro Solo Online. Inoltre, hai anche tutta la garanzia che questo colosso della vendita di prodotti hi-tech ti assicura.

Per quanto riguarda l’aspetto funzionale è un’ottima soluzione se cerchi un muletto nel caso in cui il tuo smartphone finisca in assistenza o tu sia impegnato in qualche lavoro per cui non vuoi metterlo a rischio. Tra l’altro anche le sue prestazioni non sono niente male pur essendo un entry level.

Il processore Qualcomm Snapdragon 680 garantisce una fruibilità di applicazioni, foto e video davvero notevole. Inoltre, l’ampio display immersivo da 6,71 pollici offre immagini sempre piacevoli da vedere. Abbinato agli altoparlanti ad alte performance ti sembrerà di stare nella scena.

Insomma, approfitta subito dell’offerta che Unieuro ha riservato per te. Corri immediatamente online e acquista l’iconico Xiaomi Redmi 10C a soli 133 euro, anziché 179,99 euro. Ricordati che puoi anche decidere di pagarlo in 3 rate a tasso zero da soli 46,33 euro selezionando PayPal o Klarna.

