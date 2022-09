Volantino Unieuro: ordina adesso il tuo iPhone 14 e batti tutti sul tempo

Accedi per primo alla novità assoluta di Apple. Acquista ora il nuovissimo iPhone 14 direttamente sul sito di Unieuro e scopri tutti i vantaggi. Sono davvero tante le tecnologie introdotte su questo nuovo modello che sta sconvolgendo davvero tutti.

Il suo display Always-On ti permette di vedere subito tutte le informazioni che vuoi, avendole sempre sott’occhio. Inoltre, la tecnologia Ceramic Shield rende il suo vetro più forte di qualsiasi altro vetro per smartphone e l’acciaio chirurgico indossabile della scocca fa si che tutti possano tenerlo tra le mani o in tasca senza reazioni allergiche.

Unieuro ti sta regalando una possibilità davvero pazzesca. Adesso è il momento di acquistare il nuovo Apple iPhone 14. Scegli quale di tutti quelli disponibili fa al caso tuo. Potrai pagarlo in comode rate a interessi zero selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento.

Unieuro apre la vetrina agli iPhone 14: acquista la novità prima di tutti

Batti tutti sul tempo e ordina il tuo nuovo Apple iPhone 14 grazie a Unieuro sul suo sito online. Potrai tenere fra le mani questa super novità prima di tutti, battendo i tuoi amici sul tempo. Sarà davvero fantastico scoprire la tecnologia di cui è dotato.

Finalmente è arrivata la tanto attesa Dynamic Island, particolarmente acclamata da chi l’ha vista per la prima volta all’evento di presentazione di Apple. Si tratta di una reimmaginazione del volto di iPhone. “La musica che stai ascoltando, il punteggio della partita, le chiamate Face Time, e tanto altro: Dynamic Island ti mostra le cose che ti interessano senza interrompere quello che stai facendo“.

Apple iPhone 14 è anche sicurezza. Infatti, è in grado di rilevare incidenti chiamando i soccorsi quanto tu sei impossibilitato. La sua particolare tecnologia avanzata riesce a riconoscere un grave incidente d’auto, chiamare i soccorsi e avvisare i tuoi contatti di emergenza.

Goditi scatti davvero fenomenali con il nuovo sistema di fotocamere Pro. Grazie alla fotocamera principale da 48MP con evoluto sensore quad-pixel le tue fotografie saranno sempre perfette e ricche di dettagli. Fai zoom su una tua foto e scopri una risoluzione 4 volte più potente.

Non perdere questa occasione che solo Unieuro ti sta regalando. Acquista adesso il tuo nuovo iPhone 14 e batti tutti sul tempo. Potrai pagarlo anche in comode rate a tasso zero selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.