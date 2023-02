Volantino Unieuro: iPhone 14 Plus in offertona a tempo limitatissimo

Il nuovo Apple iPhone 14 Plus in questo momento lo acquisti a un prezzo decisamente conveniente online sul sito di Unieuro. Se da tempo stavi sognando di poter sfruttare l’incredibile tecnologia di questo smartphone iOS quel momento è arrivato. Acquistalo subito a soli 1199 euro, invece di 1309 euro. La versione in offerta è quella da 256GB e nella colorazione Blu.

Il vantaggio di scegliere questo modello, rispetto alla taglia classica, è lo schermo. Dotato di un ottimo Display Super Retina XDR OLED all-screen da 6,7 pollici, offre una risoluzione di 2778×1284 pixel a 458 ppi. Rispetto al 6,1 pollici ha una risoluzione decisamente più importante. Inoltre, l’ampia gamma cromatica assicura contenuti immersivi e ricchi di dettagli.

Unieuro sbanca con il nuovo iPhone 14 Plus

Unieuro vince a mani basse contro tutti regalando il nuovissimo Apple iPhone 14 Plus a soli 1199 euro. Ricordiamo che si tratta della versione da 256GB di memoria interna e con display da 6,7 pollici. Resiste a schizzi, gocce e polvere. Infatti, viene venduto con certificazione IP68. Dotato del chip A15 Bionic con Neural Engine 16-core, offre un’efficienza produttiva oltre ogni limite.

Mettilo nel carrello a soli 1199 euro, anziché 1309 euro. Grazie a questa offertona stai risparmiando esattamente 110 euro. In più hai la consegna gratuita al tuo domicilio o la possibilità di ritirarlo al pronto nel negozio più vicino a te senza costi aggiuntivi. Infine, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, dividi l’importo in 3 comode rate a tasso zero da soli 399 euro.

