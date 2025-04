Volantino Unieuro: cogli il meglio della tecnologia con questi super sconti

La primavera è arrivata. E anche il nuovo volantino Unieuro, tutto all’insegna di prodotti tech e convenienza. Non a caso, il titolo della campagna promozionale è “Cogli il meglio della tecnologia": valido fino al 1° maggio, propone una selezione di prodotti hi-tech di ultima generazione a prezzi competitivi. Tra Smart TV, smartphone, laptop e grandi elettrodomestici, l’occasione è perfetta per rinnovare i propri dispositivi.

Non perdere queste offerte Unieuro!

Qualche promozione interessante? Unieuro mette in primo piano il televisore Samsung Smart TV LED da 43 pollici, dotato di risoluzione 4K UHD con supporto HDR e tecnologia Motion Xcelerator, per immagini fluide e dettagliate. È compatibile con Alexa e Google Assistant e offre Bixby integrato, per un controllo vocale comodo e intelligente. Il tutto a un prezzo in offerta di appena 349 euro.

Per chi è alla ricerca di un nuovo portatile potente e versatile, Unieuro propone il Lenovo IdeaPad Slim 3 con processore Intel Core i5, 16 GB di RAM e un capiente SSD da 1 TB. Il display da 15,6 pollici e un’autonomia fino a 15 ore lo rendono ideale sia per lo studio che per il lavoro. Il prezzo promozionale è di 579 euro.

Anche gli amanti della telefonia non rimarranno delusi: iPhone 16 Pro è disponibile a 999 euro, con un risparmio di ben 60 euro rispetto al prezzo di listino. Dotato di display Super Retina XDR OLED da 6,3", chip A18 Pro, fotocamera da 48 MP e connettività 5G, il dispositivo rappresenta il top della gamma Apple, con 128 GB di memoria interna.

Sfoglia qui tutte le offerte:

Il volantino Unieuro, come detto, proseguirà fino al 1° maggio sia online che nei punti vendita della catena. Ma fai in fretta: le scorte, infatti, sono limitate!