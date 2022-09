Volantino Unieuro: acquista un prodotto Google e DAZN è gratis

Con il nuovo volantino di Unieuro, se acquisti un prodotto Google tra Nest Hub, Chromecast o Chromecast con Google TV, ottieni un mese gratis di DAZN. Niente male vero? Potrai vedere tutta la Serie A TIM e molti altri sport in streaming live sui tuoi dispositivi.

Metti nel carrello Google Nest Hub 2a Generazione a soli 52,15 euro, invece di 99,99 euro. Acquistandolo online avrai diritto anche a un extra sconto del 5% che ti permette di raggiungere questo ottimo prezzo direttamente in carrello.

Con Unieuro potrai anche pagare in comode rate a tasso zero questo acquisto selezionando come metodo di pagamento Klarna e PayPal. Un’ottima soluzione per comprare subito e pagare un po’ alla volta senza pesare troppo sulle tue finanze.

Unieuro con Google ti regalano DAZN gratis

Come puoi ottenere un mese di DAZN gratis? Acquista su Unieuro uno dei prodotti Google in offerta come il Google Chromecast con Google TV a soli 55,39 euro, invece di 69,99 euro. Ovviamente potrai pagarlo anche a rate tasso zero con Klarna o PayPal.

Una volta processato e finalizzato l’ordine online, riceverai il codice DAZN tramite email per attivare un mese gratis di contenuti. Collegati al sito Web indicato nella mail e dedicato a questa promozione e inserisci il codice che hai ottenuto con il tuo acquisto. Registrati e segui tutte le istruzioni a schermo.

Sappi che anche il Google Chromecast a soli 37,99 euro, invece di 39,99 euro, concorre all’attivazione di un mese gratis di DAZN. Quindi mettilo subito nel carrello, otterrai anche il 5% di sconto extra direttamente al check out per ottenere il prezzo indicato.

