Volantino Trony: fino al 50% di sconto con il Fuori Tutto (Spring Edition)

Trony dà il via a una nuova imperdibile campagna promozionale dal titolo “Fuori Tutto – Spring Edition” che sconta tantissimi prodotti tech fino al 50%. L’iniziativa partirà domani, insieme al nuovo volantino Trony valido dal 17 aprile al 7 maggio. Smart TV, elettrodomestici, smartphone, notebook e molto altro: scopri tutte le offerte!

Super sconti da Trony con queste offerte

Partiamo con la Smart TV Hisense, un ottimo televisore UHD 4K da 55 pollici con decoder satellitare integrato, compatibile con Dolby Vision, HDR10 e HLG. Dotato di tre ingressi HDMI, una porta USB e connessione Wi-Fi, è disponibile al prezzo scontato di 349 euro, rispetto ai 499 euro di listino. Il pagamento può essere rateizzato in 11 mensilità da 34,90 euro.

Per chi cerca una nuova lavatrice, Trony propone la Candy, nel modello a carica frontale da 8 kg con centrifuga a 1500 giri e motore inverter. Dotata di programmi smart, controllo remoto con l’app dedicata e classe energetica A, viene offerta a 299 euro invece dei consueti 379 euro. Anche in questo caso è possibile finanziare l’acquisto con rate da 29,90 euro.

Non mancano nemmeno gli smartphone: l’iPhone 14 nella versione da 128 GB con doppia fotocamera da 12 MPX, display Super Retina XDR e riconoscimento facciale è in promozione a 649 euro, con uno sconto di 120 euro rispetto al prezzo originale di 769 euro. L’acquisto può essere suddiviso in 11 rate da 64,90 euro mensili.

Infine, Trony propone il notebook Asus E1504F-AJ311W, con schermo da 15,6 pollici Full HD, processore AMD Ryzen 5 7520U, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB. Questo notebook, ideale per uso domestico e lavorativo, è disponibile a 499 euro anziché 589 euro, anche qui con possibilità di pagamento in 11 rate da 49,90 euro.

Sfoglia ora le offerte Trony:

Il volantino Trony con gli sconti fino al 50% partirà ufficialmente domani, giovedì 17 aprile, e proseguirà fino al 7 maggio. È possibile accedere agli sconti solo se in possesso di Carta Fan Trony (gratuita), con una spesa minima di 19 euro. Inoltre, grazie al pagamento rateale, puoi acquistare oggi e iniziare a pagare tra 3 mesi in 11 rate. La promozione è attiva nei punti vendita aderenti e online.