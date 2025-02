Volantino Tedi, nuove offerte a partire da 1€: dall'aspirapolvere ai costumi di carnevale

Da Tedi sono tornate le super offerte: tantissimi articoli per la casa, il fai da te e anche idee regalo a partire da solo 1 euro. Ecco le migliori offerte che puoi trovare nel volantino.

Piccoli elettrodomestici e costumi di carnevale

Tedi è noto per il suo assortimento variegato: decorazioni, oggettistica casa, articoli di cancelleria e fai-da-te, idee regalo. Ma spesso offre anche piccoli elettrodomestici, come l’aspirapolvere multiciclonico Cleanmaxx in offerta a 50 euro (anziché 99,99 euro), che include accessori extra.

In offerta c’è anche il ferro da stiro a vapore a 10 euro anziché 12 euro, ottimo da abbinare allo stendibiancheria con ali, disponibile a soli 8 euro. Le ore impiegate nelle pulizie ti sembrano infinite? Falle scorrere più in fretta con le cuffie bluetooth: soltanto 17 euro.

Tra le promozioni, segnaliamo inoltre il 30% di sconto sugli articoli per la pulizia e sulle valigie. Troverai anche una sezione tutta dedicata ai costumi di carnevale per bambini, disponibili a pochi euro.

Il volantino Tedi proseguirà ancora per qualche giorno: puoi approfittare delle offerte in tutti i punti vendita fisici.