Volantino RisparmioCasa: una carrellata di prodotti ed elettrodomestici a prezzi SHOCK

Parte giovedì 27 febbraio il nuovo volantino RisparmioCasa che, fino al 15 marzo, aprirà la strada a prezzi shock su decine di prodotti per la casa, la cura personale, l’oggettistica e perfino elettrodomestici. Ecco le migliori offerte.

Gli affari RisparmioCasa imperdibili

Sicuramente da non perdere, nel nuovo volantino RisparmioCasa, è la lavatrice AKAI a 199 euro. Capacità 8 chili, classe A, include un display LED e un motore inverter. Diverse le funzionalità incluse: lavaggio anti-batterico, partenza ritardata 3-24h e funziona aggiungi capo.

Altri prodotti di elettronica per la casa da non perdere sono: il forno a microonde Necchi a 59,90 euro, il forno elettrico vintage Ariete (in colorazione Beige) a 49,90 euro, mentre allo stesso prezzo troviamo anche la friggitrice ad aria Ariete da 6 litri. Imperdibile l’impastatrice planetaria premium Necchi a 99 euro e, sempre dello stesso marchio, la bistecchiera a 49,90 euro.

Il volantino RisparmioCasa sarà attivo a partire da giovedì 27 febbraio, fino al 15 marzo. È l’occasione giusta per risparmiare tantissimo, grazie ai prezzi shock. Segnaliamo inoltre la possibilità di ricevere, con una spesa minima di 30 euro e un contributo di 5 euro, il praticissimo trolley spesa.