Volantino RisparmioCasa: è aria di primavera con i super sconti di fine marzo

Risparmio Casa torna con un volantino ricco di sconti e offerte imperdibili valide fino al 5 aprile. La nota catena specializzata in prodotti per la casa propone prezzi imbattibili su detergenti, elettrodomestici, articoli per la cura della persona e molto altro. Scopriamo insieme le migliori occasioni.

Le offerte per la cura della persona

Tra i protagonisti del volantino troviamo i detersivi per il bucato Ace. La variante lavatrice da 80 lavaggi è disponibile a soli 5,99 euro, mentre la versione Ace Gentile da 3 litri è proposta a 2,99 euro, entrambe acquistabili solo con Fidelity Card.

Per l’igiene personale, il bagnoschiuma Roberts (confezione da 600 ml x2) è in promozione a 3,99 euro, mentre chi desidera un sorriso sano e protetto può acquistare il dentifricio Mentadent Prevenzione Completa 100 ml a 0,99 euro, aggiungendo solo 50 centesimi in più all’acquisto del bagnoschiuma.

Per i più piccoli, Risparmio Casa propone i pannolini Pampers Sole e Luna a soli 2,99 euro, una soluzione conveniente per i genitori attenti alla qualità senza rinunciare al risparmio. Anche questo prodotto è riservato ai possessori della Fidelity Card.

Elettrodomestici e arredi per esterni scontati

Non mancano offerte sui prodotti per la casa. Lo stendibiancheria Gimi è disponibile al prezzo shock di 8,80 euro, perfetto per chi cerca un’opzione pratica e resistente per asciugare il bucato. Per chi ama il caffè, la macchina da caffè De’Longhi è in promozione a 48,80 euro.

Sul fronte degli elettrodomestici, l’offerta più interessante riguarda la lavatrice Akai da 6 kg, classe energetica A, con motore inverter e 1000 giri al minuto, disponibile al prezzo straordinario di 179 euro. Un elettrodomestico efficiente a un costo accessibile.

Con l’arrivo della bella stagione, Risparmio Casa propone anche arredi per esterni: il gazebo 3×2 metri con copertura impermeabile è disponibile a soli 19,90 euro, mentre il set da giardino in rattan, composto da 4 pezzi tra divano, poltrone e tavolino, è in offerta a 199 euro, perfetto per rilassarsi all’aria aperta.

Sfoglia il volantino:

Immagini

Tutte queste offerte sono valide fino al 5 aprile, ma la disponibilità è limitata. Approfitta subito delle promozioni Risparmio Casa disponibili nei punti vendita fisici della catena!