Volantino Monclick Sconti in Fuga: acquista Xiaomi 12 Lite, risparmi 100€

Vuoi acquistare uno smartphone top di gamma a un prezzo veramente conveniente e low cost? In questo momento, grazie al volantino Sconti in Fuga di Monclick, metti nel carrello lo Xiaomi 12 Lite 5G a soli 399 euro, invece di 499 euro. In pratica risparmi esattamente 100 euro sull’ordine.

Interessante, con questo acquisto hai consegna gratuita e pagamento in 3 rate a tasso zero. Infatti, selezionando PayPal come metodo di pagamento potrai dilazionare l’importo dell’ordine pagandolo senza interessi in tre tranche, la prima subito e le successive nei due mesi seguenti. Niente male vero?

Monclick Sconti in Fuga: con questo volantino Xiaomi 12 Lite lo paghi 399€

Solo 399 euro per il nuovo Xiaomi 12 Lite 5G acquistato su Monclick. Il suo design sottile e leggero lo rende particolarmente piacevole da portare sempre con sé. La tripla fotocamera da 108MP professionale scatta foto spettacolari. Il Display AMOLED a 120Hz rende tutto più scorrevole e sempre ricco di dettagli. La Turbo Ricarica Smart a 67W porta il telefono da 0 a 100 in soli 41 minuti.

Vogliamo parlare del processore Qualcomm Snapdragon 5G? Questo chipset è in grado di fornirti prestazioni potenti riducendo la temperatura e garantendo una navigazione veloce. Tutto questo grazie anche alla grafite che riduce del 7% il calore prodotto. Insomma, si tratta di un vero e proprio top di gamma che ora, a questo prezzo, si è trasformato in un fantastico best buy.

Grazie al volantino Sconti in Fuga di Monclick con questa offertona non solo risparmi 100 euro, ma hai anche la consegna gratuita a casa e la possibilità di pagare in 3 rate a tasso zero direttamente con PayPal. Acquista Xiaomi 12 Lite a soli 399 euro, invece di 499 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.