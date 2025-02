Volantino MediaWorld: torna la promozione a tasso zero, paghi da maggio 2025

È disponibile da MediaWorld un nuovo volantino, fino al 28 febbraio: tutto vero tasso zero, la promozione che ti permette di pagare in 20 rate a partire da maggio 2025 con TAN e TAEG 0%. Ecco alcune tra le migliori offerte.

Smartphone, smart TV, notebook…

Acquistare a rate e a tasso zero ti permette di pianificare meglio i tuoi acquisti. Tra le offerte disponibili nel volantino MediaWorld, segnaliamo il nuovissimo Samsung Galaxy S25 Ultra a 1399 euro, oppure in 20 rate da 69,95 euro. Il prezzo è già scontato e include 100 euro di Supervalutazione riportando un dispositivo usato ritirabile.

Un’altra ottima offerta è il notebook VivoBook Asus a 599 euro, oppure in 20 rate da 29,95 euro. Alcune specifiche: processore Intel Core i7, 16 GB di RAM, 512 GB di SSD e scheda grafica Intel Iris Xe. Segnaliamo anche la smart TV LG a 999 euro (o 20 rate da 49,95 euro), da 55 pollici e con risoluzione 4K.

Sfoglia il volantino MediaWorld:

Immagini

Tutto vero tasso zero: da MediaWorld, online e in negozio, è tornata l’attesissima promozione valida fino al 28 febbraio. Acquista tra i prodotti selezionati e paga in 20 rate a tasso zero a partire da maggio 2025.