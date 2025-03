Volantino MediaWorld: Tech is Wow è la nuova promozione ricca di offerte

Tech is Wow: è la nuova promozione lanciata da MediaWorld, all’interno del volantino che proseguirà fino al 13 marzo. Sono tantissime le offerte da non perdere, in tutti i punti vendita della catena e anche online.

Il meglio di Tech is Wow

Iniziamo la carrellata di offerte con qualche smartphone: tra gli affari migliori, ti segnaliamo Samsung Galaxy S24 FE a 619 euro e Samsung Galaxy A25 5G a 279 euro; OPPO Reno 13FS 5G a 399 euro, seguito da Motorola Razr 50 5G a 599 euro e da HONOR 200 Smart 5G a 149 euro. Come potrai notare, le offerte sono variegate: ci sono sia dispositivi top gamma che economici, ma comunque dalle buone prestazioni.

Tante offerte anche tra i computer: c’è, ad esempio, il notebook Acer Aspire 3 A315 che è disponibile a soli 699 euro, con processore Intel Core i7 e ben 32 GB di RAM, con 1 TB di SSD. Oppure il Samsung Galaxy Book 4 a 649 euro, che include invece processore Intel Core i5, 16 GB di RAM e 512 GB di SSD. Entrambi hanno sceda grafica Intel Iris X.

Il nuovo volantino MediaWorld con la promozione “Tech is Wow" proseguirà, in negozio e online, fino al 13 marzo: approfittane subito prima che le scorte dei tuoi prodotti preferiti finiscano.