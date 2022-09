Volantino MediaWorld Sconto World: Xiaomi 12 Lite in super sconto

MediaWorld, con il suo volantino Sconto World, ti ha impacchettato un’offerta davvero interessante. Oggi stesso acquisti il nuovo Xiaomi 12 Lite a un prezzo decisamente vantaggioso. Mettilo nel carrello a soli 449 euro, invece di 499 euro, e fai l’affare del weekend.

Prenota il ritiro del tuo ordine presso il negozio più vicino a te, il servizio è gratuito. Inoltre, grazie al Tasso Zero di MediaWorld, puoi anche decidere di pagarlo in comode rate senza interessi a partire da 22,45 euro al mese. Un’altra ottima opportunità.

Xiaomi 12 Lite è un ottimo smartphone Android. Si tratta di un top di gamma con tantissime funzionalità all’avanguardia e ottime prestazioni in grado di soddisfare anche gli utenti più esigenti. Non dovrai più preoccuparti di nulla, lui penserà a tutto.

MediaWorld Sconto World ha un asso nella manica con lo Xiaomi 12 Lite

Sconto World è l’attuale volantino MediaWorld che offre tantissimi prodotti della migliore tecnologia a prezzi iper scontati. Per questo non puoi lasciarti scappare lo Xiaomi 12 Lite tuo a soli 449 euro, invece di 499 euro.

Affidati a uno dei top di gamma più apprezzati dagli utenti di tutto il mondo. Questa versione si propone con 8GB di RAM, perfetti per gestire al meglio multitasking, giochi e applicazioni più esigenti, e 128GB di memoria interna, perfetti per archiviare i tuoi contenuti multimediali e installare tutte le tue app preferite.

Xiaomi 12 Lite vanta un design davvero speciale. Elegante e raffinato, con il suo peso di soli 173 grammi e lo spessore di soli 7,29 millimetri è perfettamente portatile. In tasca non lo sentirai affatto e nella borsetta non ti peserà assolutamente.

Le sue fotocamere professionali garantiscono scatti bellissimi. La fotocamera principale monta un obiettivo da 108MP alzando gli standard della fotografia da smartphone come solo Xiaomi sa fare. Ma nemmeno quella frontale scherza, offrendo 32MP per selfie fantastici da pubblicare sui tuoi social media.

MediaWorld Sconto World è una bomba, come questo Xiaomi 12 Lite a soli 449 euro, invece di 499 euro. Afferra al volo questa promozione e mettilo nel carrello prima che gli ultimi pezzi finiscano in sold out. Puoi anche pagarlo in comode rate a tasso zero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.