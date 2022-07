Volantino MediaWorld Sconto World: tanta tecnologia con prezzi al ribasso

Oggi è iniziato il nuovissimo volantino MediaWorld Sconto World. Grazie a questa speciale iniziativa di risparmio potrai acquistare tantissimi prodotti della migliore tecnologia a prezzi davvero bassi. Addirittura alcuni articoli sono scontati fino al 50%!

Come questa Smart TV LG NanoCell 4K tua a soli 474,50 euro, invece di 949 euro. Un vero affare visto che stiamo parlando di una tecnologia speciale con schermo da 55 pollici e risoluzione 4K. Tra l’altro, se sei compatibile con il Bonus TV potresti pagarla fino a 100 euro in meno oltre lo sconto MediaWorld.

Porta il cinema direttamente a casa tua, anzi porta una smart TV che è meglio di qualsiasi grande schermo disponibile. I colori sono straordinari in Real 4K. E le immagini, con gli 8 milioni di pixel, sono molto più nitide e uniche su questo schermo da 55 pollici.

Insomma, MediaWorld Sconto World è un baule prezioso ricco di sconti davvero incredibili. Approfittane finché sei in tempo. Pensa che la Smart TV LG NanoCell 4K puoi pagarla in comode rate a tasso zero da 23,73 euro al mese.

MediaWorld Sconto World: il meglio è sempre scontato

MediaWorld Sconto World però non è solo smart TV. Qui puoi trovare qualsiasi dispositivo tecnologico al miglior prezzo di sempre. Sono tantissimi gli articoli della migliore tecnologia, addirittura alcuni smartphone sono scontati del 30%.

Come il nuovissimo Xiaomi Redmi Note 11 a soli 178,99 euro, invece di 249 euro. Un prezzo davvero esplosivo per te che vuoi il meglio al minor prezzo possibile. Tanta tecnologia è racchiusa in questo dispositivo che di entry level ha solo il prezzo.

Grazie al suo display retroilluminato da 6,43 pollici potrai goderti tutti i contenuti alla massima qualità possibile. La super batteria non lascia scampo a nessuno. Potrai utilizzare questo smartphone per tutta la giornata e oltre anche con un uso intensivo.

Le prestazioni elevate sono assicurate da un asso nella manica dei processori, il Qualcomm Snapdragon 680. Sperimenterai tanta velocità e potenza, oltre a fluidità e reattività senza precedenti per la serie Redmi.

Insomma, MediaWorld Sconto World ti ha confezionato dei regali davvero speciali. Non fare l’errore di lasciarteli scappare. Le scorte potrebbero terminare a breve visto questi prezzi particolarmente vantaggiosi, perciò non fare dopo quello che puoi fare adesso.

