Volantino MediaWorld: con Samsung Weekend il RISPARMIO è pazzesco

Lasciati inondare dalle offerte con il nuovo volantino di MediaWorld! Hai pochissimo tempo per acquistare il meglio della tecnologia Samsung a prezzi pazzeschi, fino al 50% di sconto. Scopri tutti i prodotti in super promo grazie a Samsung Weekend. Il risparmio è assicurato.

Ad esempio, con uno sconto del 30% ti porti a casa il nuovissimo Samsung Galaxy A23. Un’occasione unica che unisce prezzo conveniente a qualità eccellente. Mettilo nel carrello a soli 244 euro, invece di 349,99 euro. Si tratta di un’occasione irripetibile da ottenere subito, con consegna gratuita.

Lasciati sorprendere dal suo Display Infinity-V FHD+ da 6,6 pollici. Un ampio schermo che restituisce estrema fluidità grazie al suo refresh rate da 120Hz per una riproduzione incredibilmente nitida. Scatta foto eccellenti grazie alla fotocamera con multi obiettivo OIS da 50MP. I tuoi video saranno ancora più fluidi e ricchi di piccolissimi dettagli anche con scarsa luminosità.

MediaWorld Samsung Weekend: un colpo da maestro per il tuo risparmio

Trova il tuo prodotto ideale e acquistalo un prezzo formidabile grazie al Samsung Weekend di MediaWorld. Sbrigati perché le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro. L’articolo che cercavi ora lo paghi ancora di meno! Puoi risparmiare fino al 50% sul prezzo di listino.

Approfitta ora del Samsung Galaxy Tab A8 tuo con soli 196 euro, invece di 279,99 euro. Si tratta di un tablet speciale ricco di funzionalità. L’ampio display LCD da 10,5 pollici garantisce massima immersività e risoluzioni pazzesche per i tuoi film e giochi preferiti. La scocca in metallo lo rende particolarmente resistente e anche leggero in mobilità.

Concludiamo con una bomba pazzesca di questo Samsung Weekend di MediaWorld. Pensa, oggi puoi acquistare il Samsung Galaxy Watch4 a soli 142 euro, invece di 219 euro. Addirittura hai la consegna gratuita a domicilio.

Mettilo subito al polso e goditi tutta la tua tecnologia pazzesca con i sensori HR che non solo monitorano frequenza cardiaca e ossigenazione del sangue, ma effettuano un elettrocardiogramma e misurano la pressione arteriosa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.