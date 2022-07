Volantino MediaWorld Samsung Week: sconti fino a 250€

Samsung Week è il nuovo volantino di MediaWorld che sconta fino a 250 euro tantissimi prodotti Samsung. Puoi trovare il tuo smartphone preferito a un prezzo eccezionale, ma anche le migliori smart TV e tanto altro. Insomma, fino al 17 luglio, salvo esaurimento scorte, troverai la migliore tecnologia a prezzi stracciati.

Meglio sbrigarsi però perché certi sconti finiranno subito visto il prezzo molto vantaggioso. Come il nuovissimo Samsung Galaxy S22 a soli 699 euro, invece di 879 euro. Questo prodotto lo vedrai a 799 euro, ma mettendolo in carrello, come per magia, sarà scontato di ben 100 euro.

Scopriamo meglio come funziona questa eccezionale iniziativa di MediaWorld. Solo online puoi davvero risparmiare grazie alla promo Samsung Week. Un’infinità di prodotti tutti a prezzi già competitivi che si possono ulteriormente migliorare grazie agli sconti applicati direttamente in carrello prima del check out.

MediaWorld Samsung Week: ottieni fino a 250 euro di sconto

In pratica, con il Samsung Week di MediaWorld più spendi e più risparmi. Aumentando il valore della spesa aumenta anche l’importo dello sconto in carrello che ti verrà applicato al check out. In pratica, su tantissimi prodotti Samsung non solo avrai il Tasso Zero, ma anche sconti fino a 250 euro:

con almeno 250 euro di spesa ottieni uno sconto di 50 euro ;

di spesa ottieni uno sconto di ; con almeno 500 euro di spesa ottieni uno sconto di 100 euro ;

di spesa ottieni uno sconto di ; con almeno 1.000 euro di spesa ottieni uno sconto di 250 euro.

Samsung Week di MediaWorld è cumulabile con altre promozioni in corso. Quindi in alcuni casi lo sconto sarà doppio e ancora più conveniente. Cosa aspetti? Fiondati sulle migliori offerte e porta a casa un sacco di prodotti Samsung a prezzi mozzafiato incredibilmente vantaggiosi.

Come questo Samsung QLED 4K a soli 479 euro, invece di 799 euro. Il prodotto lo metterai in carrello a 579 euro e poi, come per magia, lo pagherai solo 479 euro. Niente male vero? Se in più sei compatibile con il Bonus TV allora ti costerà ancora fino a 100 euro in meno dal prezzo già scontato.

