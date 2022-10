Volantino MediaWorld: il prezzo del Samsung Galaxy A53 ti farà impazzire

Questo è il momento giusto per acquistare il nuovissimo Samsung Galaxy A53 5G. Corri su MediaWorld e approfitta del volantino Sconto World. Non perdere tempo e mettilo nel carrello a soli 322 euro, invece di 469 euro. Acquistandolo online hai subito due vantaggi immediati.

Il primo, la possibilità di pagarlo in 20 rate a tasso zero partendo da soli 16,10 euro al mese. In più, avrai la consegna a domicilio gratuita in pochissimi giorni lavorativi. Ovviamente, puoi anche acquistarlo online e prenotare un ritiro gratuito presso il negozio MediaWorld più vicino a te.

Stiamo parlando del Re tra i mediogamma. Perciò questa è un’occasione decisamente vantaggiosa che non puoi lasciarti scappare. La versione in promozione è quella dotata di 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. Perciò hai tutto ciò che ti serve per utilizzare le tue app, anche in multitasking, e archiviare i tuoi contenuti.

MediaWorld Sconto World abbatte il prezzo del Samsung Galaxy A53

MediaWorld Sconto World è il volantino che ha avuto il coraggio di abbattere il prezzo dell’ottimo Samsung Galaxy A53 5G. Acquistandolo ORA risparmi ben 147 euro. Niente male davvero! Ma affrettati perché con questo sconto le scorte si stanno esaurendo avvicinando la promo a un colossale sold out.

Potente all’ennesima potenza, il Samsung Galaxy A53 5G è dotato del processore Octa Core Exynos 1280 dalle prestazioni superlative. Unito alla tecnologia 5G non solo garantisce velocità e fluidità nell’utilizzo di app e giochi, ma anche download, streaming, gioco online, trasferimento dati e navigazione saranno rapidi e senza interruzioni.

La sua punta di diamante è lo schermo Super AMOLED FHD+ da 6,5 pollici con l’ampio display Infinity-O Display a 800 nit di luminosità. Puoi star tranquillo che le immagini saranno sempre dettagliate e ben visibili, anche sotto la luce diretta del sole. E con la tecnologia Eye Comfort Shield i tuoi occhi sono sempre protetti dalla luce blu.

Perciò non perdere altro tempo perché in questo momento si tratta dell’offerta più conveniente in assoluto. Acquista al volo il Samsung Galaxy A53 5G a soli 322 euro, invece di 469 euro. Grazie al Tasso Zero di MediaWorld puoi anche decidere di pagarlo in 20 rate senza interessi a partire da soli 16,10 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.