Volantino MediaWorld, non crederai ai tuoi occhi: torna il TASSO ZERO

MediaWorld torna protagonista con un volantino promozionale che fa gola a tutti gli amanti della tecnologia. Fino al 24 aprile, infatti, torna disponibile l’iniziativa “Tutto vero, tasso zero", che consente di acquistare un’ampia selezione di prodotti tech e pagarli fra 3 mesi in 20 rate mensili a tasso zero (TAN e TAEG 0%).

Ecco cosa puoi acquistare a tasso zero

Ma quali sono le offerte più golose del nuovo volantino MediaWorld? Spicca su tutte la Smart TV LG 55B46 OLED da 55 pollici, con risoluzione 4K e processore α8 AI per immagini più fluide e dettagliate, compatibile con Dolby Vision e Gaming VRR. Il prezzo promozionale è di 899 euro, oppure in 20 rate da 44,95 euro.

Nel settore informatica, ecco il Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con processore Intel Core i7-13620H, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB, a 599 euro (oppure in 20 rate da 29,95 euro), ideale per studenti e professionisti. In alternativa, chi desidera un design più compatto può optare per il Notebook HP 15S-FQ5098NL con processore Intel Core i5-1235U, grafica Intel Iris Xe e SSD da 1 TB, offerto a 579 euro.

Tra i dispositivi mobili, l’offerta principale è sicuramente quella che riguarda Samsung Galaxy S25 Ultra, smartphone top di gamma con display da 6,8”, RAM da 12 GB e 256 GB di memoria interna, dotato di fotocamera quadrupla da 200 MP a 1299 euro con la possibilità di finanziamento in 20 rate da 64,95 euro. Il prezzo include lo sconto di 100 euro per la supervalutazione dell’usato.

Sfoglia qui tutte le offerte:

Immagini

Il volantino MediaWorld a tasso zero proseguirà fino al 24 aprile. Le promozioni sono valide sia nei punti vendita fisici che online, con la possibilità di finanziamento su importi a partire da 199 euro.