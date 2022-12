Volantino MediaWorld Mega Sconti: gli Apple AirPods a prezzo BOMBA

Grazie al volantino MediaWorld Mega Sconti in questo momento puoi acquistare gli Apple AirPods a un prezzo incredibilmente basso. Non ci credi? Mettili subito nel carrello a soli 128 euro, invece di 159 euro, e fai l’affare del giorno.

Si tratta di un’occasione unica per mettere le mani su degli auricolari ultra performanti. Entra in una nuova dimensione del suono. Lasciati sorprendere da come ogni singolo dettaglio si sente bene. Inoltre, la loro forma ergonomica li rende particolarmente comodi.

MediaWorld Mega Sconti: acquista Apple AirPods e vivi un’esperienza a tutta Apple

Con Apple AirPods puoi vivere un’esperienza a tutta Apple. Acquistali ora su MediaWorld grazie all’offerta Mega Sconti e ottieni subito il tuo abbonamento di prova gratuito. Infatti, inclusi nell’acquisto hai a disposizione:

Apple Music : ascolta subito per 4 mesi gratis;

: ascolta subito per 4 mesi gratis; Apple TV+ : streaming gratis per 3 mesi;

: streaming gratis per 3 mesi; Apple Arcade : gioca ora per 4 mesi gratis;

: gioca ora per 4 mesi gratis; Apple Fitness+ : 3 mesi di esperienza gratis;

: 3 mesi di esperienza gratis; iCloud con 50GB: provalo ora per 3 mesi gratis.

Abbina gli Apple AirPods per la prima volta al tuo dispositivo. Successivamente ti basterà estrarli dalla custodia di ricarica e indossarli affinché si connettano automaticamente. Non dovrai far altro che inserirli nel tuo orecchio e il gioco è fatto.

Indossali per tutto il giorno senza provare alcun fastidio. Telefona e parla con il tuo interlocutore con una qualità mai vista prima. La speciale rete protettiva sui microfoni e la cancellazione attiva del rumore eliminano qualsiasi interferenza per rendere la chiamata più chiara possibile.

Approfitta subito dei Mega Sconti di MediaWorld per acquistare gli Apple AirPods a soli 128 euro, invece di 159 euro. Aggiungendo solo 2,99 euro potrai riceverli direttamente a casa tua. Cosa stai aspettando? Questi auricolari vanno a ruba.

