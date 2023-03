Volantino MediaWorld: iPhone 14 ora costa POCHISSIMO

Con il Volantino MediaWorld Let’s Go si risparmia sempre, ma oggi ancora di più. Approfitta subito di questa promozione pazzesca. Acquista Apple iPhone 14 a soli 899 euro, invece di 1029 euro. Si tratta di un’occasione irripetibile per aggiudicarti un vero e proprio top di gamma iOS. Scegli la colorazione che desideri, ma fai veloce perché potrebbe terminare da un momento all’altro.

Ordinalo online e ricevilo direttamente a casa tua con un piccolissimo contributo di 2,99 euro. Oppure prenota un ritiro gratuito al pronto presso il negozio più vicino a te. Disponibile in tutti i magazzini della catena, è un vero must da prendere al volo. La versione in promozione è quella da 128GB di memoria interna, ottima per installare tutte le app e i giochi che vuoi.

MediaWorld sconta iPhone 14 a un prezzo speciale

Sul Volantino MediaWorld Let’s Go, oltre a una marea di prodotti in promozione, ottieni nuovo Apple iPhone 14 a un prezzo speciale. Vivi immagini super realistiche, ricche di dettagli e dai colori vividi con il display Super Retina XDR da 6,1 pollici. Goditi tutto quello che ti piace grazie al Chip A15 Bionic in grado di offrire prestazioni oltre ogni limite. Approfitta di una batteria che garantisce un utilizzo ben oltre la giornata.

Metti nel carrello iPhone 14 a soli 899 euro, anziché 1029 euro. Affrettati subito a far tua questa occasione prima che termini in sold out. Potrai goderti un vero e proprio top di gamma a un prezzo da best buy. Approfitta di questo incredibile volantino che non lascia spazio a dubbi: la migliore tecnologia oggi è accessibile proprio a tutti.

