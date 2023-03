Volantino MediaWorld: con Let's Go RISPARMI di BRUTTO

La tecnologia non è mai stata così raggiungibile come con il nuovo volantino Let’s Go di MediaWorld. Sono davvero tante le offerte disponibili con i migliori prodotti Hi Tech a prezzi sorprendentemente bassi e convenienti. Non ci credi? Dai un’occhiata tu stesso e trova il prodotto che stavi cercando super scontato.

Come il nuovo Apple iPhone 14 tuo a soli 888 euro, invece di 1029 euro. Puoi decidere di ritirarlo gratuitamente al pronto presso il negozio più vicino a te. Oppure, con soli 2,99 euro in più, ti arriva direttamente a casa tua. Niente male vero? Avrai tra le mani un vero top di gamma risparmiando più di 140 euro dal prezzo di listino.

Il suo display Super Retina XDR da 6,1 pollici è pazzesco. Immagini e video sono sempre ricchi di dettagli e i loro colori accesi e vivaci. La velocità e il multitasking non saranno più un problema grazie al Chip A15 Bionic di Apple. La doppia fotocamera è stata migliorata e la batteria resiste per tutta la giornata e oltre.

MediaWorld Let’s Go: tantissimi sconti per la migliore tecnologia

Affrettati prima che le scorte si esauriscano. Acquista tantissimi prodotti al miglior prezzo di sempre grazie a MediaWorld Let’s Go. Sono davvero molte le offerte super convenienti di questo nuovo volantino. Dai un’occhiata a tutti i prodotti disponibili e ultra scontati!

Ad esempio, rimanendo in tema di smartphone, se sei un fan Android non puoi perderti questo Samsung Galaxy A53 a soli 382 euro, invece di 529 euro. Stiamo parlando di uno sconto quasi pari al 30%! La versione in promozione, tra l’altro, è quella con 256GB di memoria interna.

Grazie a MediaWorld per questo prodotto è prevista la consegna gratuita direttamente a casa tua. Potrai comunque decidere, se preferisci, per il ritiro al pronto presso il negozio più vicino a te. Scegli il meglio della tecnologia a prezzi super accessibili grazie a Let’s Go, fino al 22 marzo 2023 salvo esaurimento scorte.

